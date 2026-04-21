Европейската комисия, 16 от 27-те държави членки и Европейският парламент заведоха дело срещу Унгария пред Съда на Европейския съюз във връзка с този закон. Делото е определено като най-голямото такова за правата на човека в историята на блока.

Първоначално насочен към затягане на наказанията за малтретиране на деца, законът беше изменен от управляващата коалиция на националистическия премиер Виктор Орбан, за да забрани „насърчаването на хомосексуалността“ сред лица под 18 години. Това възмути активисти и лидери в целия ЕС, които го критикуваха за това, че стигматизира хората от ЛГБТИ общността и приравнява еднополовите връзки с педофилия.

Съдът на ЕС констатира, че Унгария е нарушила правото на ЕС „на няколко различни нива“. Съдът установи за първи път, че е нарушен член 2 от Договора за Европейския съюз, включително правата на транссексуалните и нехетеросексуалните лица, „както и ценностите на зачитане на човешкото достойнство, равенството и зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, принадлежащи към малцинства“.

„Законът противоречи на самата идентичност на Съюза като обща правна система в общество, в което преобладава плурализмът. Унгария не може валидно да се позовава на националната си идентичност като оправдание за приемането на закон, който нарушава посочените по-горе ценности.“

Унгарските правозащитни организации приветстваха решението като „историческо“. „То потвърждава, че политиката на изключване и стигматизация на правителството на Орбан няма място в ЕС“, се казва в съвместната декларация, подписана от четири водещи неправителствени организации, сред които Amnesty International – Унгария. Те похвалиха Съда на ЕС за това, че е направил „значителна крачка към това да се превърне не само в пазител на икономическия съюз, но и на нашите общи основни ценности“.

Ще зависи от новия парламент на Унгария, който трябва да положи клетва в началото на май, да отмени закона, който послужи и като основание полицията да забрани прайд шествията миналата година.

Новият министър-председател Петер Мадяр – проевропейски консерватор, който преди повече от седмица свали Орбан след 16 години на власт – редовно заявяваше, че подкрепя равенството, но дълго време избягваше да заеме ясна позиция по отношение на правата на ЛГБТИ общността. В речта си при победата обаче той каза, че Унгария е решила да бъде страна, в която „никой не е стигматизиран, защото обича по различен начин или по начин, различен от този на мнозинството“.