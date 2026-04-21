Как затворническа банда от Бразилия се превърна в глобална престъпна мрежа

Бразилската престъпна групировка „Първо столично командване“ (Primeiro Comando da Capital, PCC) се развива от малка затворническа организация в една от най-големите и добре организирани криминални мрежи в света. Днес тя влияе върху глобалния трафик на кокаин и има присъствие в десетки държави.
 

Групата възниква през 1993 г. в затвор в щата Сао Пауло. Първоначално целта ѝ е да защитава затворници от насилие и лоши условия. С времето обаче тя се превръща в организирана структура, която започва да разширява влиянието си извън затворите, пише The Wall Street Journal.

 

Разрастване чрез затворническата система


Една от причините за бързото развитие на PCC е начинът, по който бразилските власти управляват затворите. Вместо да ограничат влиянието на групировката, преместването на затворници в различни региони допринася за разпространението ѝ в цялата страна.







Днес хиляди членове на PCC се намират в затвори, но продължават да участват в дейността на организацията. Те комуникират чрез мобилни телефони и координират операции отвътре. Групировката дори регулира живота в затворите – разпределя килии, контролира контрабандата и налага свои правила.

 

Как функционира организацията


PCC се отличава от други престъпни групи със своята структура. Вместо строга йерархия, тя функционира като мрежа с общи правила. Членовете спазват вътрешен кодекс и при нарушения подлежат на наказания, включително вътрешни „процеси“.

 

Организацията разполага и със собствена мрежа от адвокати, които подпомагат нови членове. Това е един от начините за привличане на хора – чрез обещание за защита и подкрепа.

 

Контрол върху наркотрафика


Основният източник на приходи за PCC е трафикът на кокаин. Групировката изгражда директни връзки с производители в Колумбия, Перу и Боливия и организира транспортирането на наркотика през Бразилия към международни пазари.

 

Амазонската джунгла играе ключова роля в тази схема. Там контролът на държавата е слаб, което позволява на PCC да изгражда маршрути за пренос на наркотици чрез реки, самолети и сухопътни превози.

 

От бразилските пристанища, особено Сантос, кокаинът се изпраща към Европа. В последните години европейските власти отчитат рекордни количества заловен наркотик, което показва мащаба на трафика.

 

Дейности извън наркотиците


Освен с наркотици, PCC се занимава и с други престъпни дейности. Сред тях са незаконен добив на злато, контрабанда, киберпрестъпления, трафик на хора и незаконен добив на дървесина.

 

Печалбите от тези дейности се перат чрез легален бизнес. Според разследвания това включва бензиностанции, строителни фирми, автокъщи и финансови компании. В някои случаи се използват и религиозни организации за прикриване на финансови потоци.

 

Международно разширяване


През последните години PCC се превръща в транснационална организация. Тя изгражда партньорства с други престъпни мрежи и разширява дейността си в Европа, Африка и Северна Америка.

 

В САЩ вече са установени лица, свързани с групировката, включително случаи на трафик на оръжие и наркотици. Американските власти са наложили санкции срещу свързани лица и финансови операции.

 

Защо PCC е трудна за разбиване


Една от основните причини за устойчивостта на PCC е нейната структура. Тя не зависи от един лидер и може да функционира дори когато ключови фигури са в затвора.







Освен това организацията се адаптира бързо към променящите се условия. Тя комбинира криминални дейности с бизнес логика и изгражда широка мрежа от партньорства.

 

Предизвикателство за държавите


Разрастването на PCC поставя сериозни предизвикателства пред правоприлагащите органи. В Бразилия групировката има влияние както в затворите, така и извън тях. В международен план тя участва в глобални мрежи за трафик.

 

Затова все по-често се поставя въпросът не дали организацията може да бъде напълно ликвидирана, а как да бъде ограничено нейното влияние.

