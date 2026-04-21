Вторник, 21 Април 2026, 16:55
Русия спира транзита на петрол за Германия от 1 май

Русия се очаква да прекрати износа на казахстански петрол към Германия по петролопровода „Дружба“ от 1 май. Това съобщават трима източници от индустрията, цитирани от Reuters.
 

По тяхна информация вече е разпространен актуализиран график за износа, който е изпратен до Казахстан и Германия. Към момента обаче няма официално потвърждение от руските власти или от засегнатите държави.

 

По-късно говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че няма информация за подобно решение и не е запознат с планове за спиране на транзита. Той допълни, че въпросът ще бъде проверен.

 

Петролопроводът „Дружба“ е една от основните артерии в Европа, изградена през 60-те години на миналия век. Той пренася суров петрол през две основни направления - през Украйна, Беларус и Полша към редица европейски държави, включително Германия.

 

След началото на войната в Украйна през 2022 г. доставките по украинското разклонение бяха сериозно засегнати, като транзитът към Унгария и Словакия беше прекратен. В същото време маршрутът през Беларус и Полша остана активен и се използва за доставки на казахстански петрол към Германия.

 

След спирането на директния внос на руски петрол от страна на повечето държави в ЕС, включително Германия, от 2023 г. страната започна да разчита на казахстански доставки по същата инфраструктура като алтернатива.

 

През 2025 г. обемът на доставките на казахстански суров петрол за Германия достига около 2,1 милиона тона.

