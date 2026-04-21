Столичното метро се разширява с 3 нови спирки

Метростанция "Стадион Георги Аспарухов" вече е във финална фаза на изграждане. Екипите изпробват електрическата мрежа. От Столичния метрополитен казват, че тези 3 нови станции са били най-трудният строеж, защото се е наложило да отклонят реката.

„Реално трябваше да направим ново корито, успоредно на линията, за да може да запазим екологията и да спазим всички изисквания“, обясни директорът на Столичен метрополитен Николай Найденов.

С новите три станции, последната от която е в квартал "Левски Г", метрото осигурява излаз към магистрала „Хемус“.

„Ще улесним хората, влизащи от посока Варна и през Ботевградско шосе. Ще ползват метро на начална точка с буферен паркинг и ще влизат в столицата без да използват собствените си автомобили“, коментира Найденов.

Удължаването на метрото ще преобрази кварталите „Подуяне“, „Сухата река“, „Хаджи Димитър“ и „Левски Г“, където хората го очакват с нетърпение.