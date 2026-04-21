Вторник, 21 Април 2026, 16:54
Германското външно министерство привика руския посланик след руски заплахи

Редактор: Ивайло Александров
Заради намерението на Германия да достави повече дронове на Украйна, Москва отправи заплахи към германски оръжейни компании. От външното министерство предприеха ответни действия и привикаха руския посланик Сергей Нечаев.
 

„Няма да се оставим да бъдем сплашени. Подобни заплахи и всякакъв вид шпионска дейност в Германия са напълно неприемливи“, написа външното министерство в X. Преките заплахи от страна на Русия срещу цели в Германия представляват „опит да се отслаби нашата подкрепа за Украйна и да се тества нашето единство“.

 

Формалното привикване на посланик се счита за сериозен дипломатически ход, с който правителството на приемащата държава демонстрира ясно недоволство.

 

Повод за това решение стана фактът, че руското Министерство на отбраната миналата седмица публикува адреси на оръжейни компании, базирани в Германия – като реакция на обявените нови доставки на дронове за Украйна. В медиите оръжейните компании бяха обявени за легитимна военна цел за Русия.

 

Канцлерът Фридрих Мерц договори стратегическо партньорство с украинския президент Володимир Зеленски в рамките на германо-украински правителствени консултации, което включва и военни компоненти.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Черешовата артилерия на Април-1876 срещу оръдия &quot;Круп&quot; 0| 360 | Черешовата артилерия на Април-1876 срещу оръдия "Круп" Колко генерали са управлявали България, първият българин е генерал Рачо Петров 2| 759 | Колко генерали са управлявали България, първият българин е генерал Рачо Петров 100 нови амбулатории за извънболнична помощ отварят врати в 37 общини 0| 309 | 100 нови амбулатории за извънболнична помощ отварят врати в 37 общини

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Вълната на победата: Не бъркайте Радев с Костов. Запад или Изток? 23| 14140 | Вълната на победата: Не бъркайте Радев с Костов. Запад или Изток?
От „невиждана победа“ до „новата Унгария“: Европейските медии за изборите в България 15| 8616 | От „невиждана победа“ до „новата Унгария“: Европейските медии за изборите в България
Reuters и Politico видяха триумф на проруския курс в изборния резултат на Радев 20| 7946 | Reuters и Politico видяха триумф на проруския курс в изборния резултат на Радев
97,5% обработени протоколи: 1,4 млн. подкрепят ПБ, ГЕРБ задържа второто място 49| 7474 | 97,5% обработени протоколи: 1,4 млн. подкрепят ПБ, ГЕРБ задържа второто място
За 24 часа: Рязък обрат в Ормузкия проток 11| 7326 | За 24 часа: Рязък обрат в Ормузкия проток
Политическите реакции след вота, заявки за власт и нови червени линии 3| 6926 | Политическите реакции след вота, заявки за власт и нови червени линии
Активността достига 33,2% към 16 ч., до 39% според екзитполове 14| 6110 | Активността достига 33,2% към 16 ч., до 39% според екзитполове
150 години от Априлското въстание: Подготовката за една епопея 2| 5954 | 150 години от Априлското въстание: Подготовката за една епопея
