„Няма да се оставим да бъдем сплашени. Подобни заплахи и всякакъв вид шпионска дейност в Германия са напълно неприемливи“, написа външното министерство в X. Преките заплахи от страна на Русия срещу цели в Германия представляват „опит да се отслаби нашата подкрепа за Украйна и да се тества нашето единство“.

Формалното привикване на посланик се счита за сериозен дипломатически ход, с който правителството на приемащата държава демонстрира ясно недоволство.

Повод за това решение стана фактът, че руското Министерство на отбраната миналата седмица публикува адреси на оръжейни компании, базирани в Германия – като реакция на обявените нови доставки на дронове за Украйна. В медиите оръжейните компании бяха обявени за легитимна военна цел за Русия.

Канцлерът Фридрих Мерц договори стратегическо партньорство с украинския президент Володимир Зеленски в рамките на германо-украински правителствени консултации, което включва и военни компоненти.