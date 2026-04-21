Вторник, 21 Април 2026, 16:53
12 задържани за детска порнография от началото на годината

12 задържани за детска порнография от началото на годината
Източник: БГНЕС
От началото на 2026 г. до момента органите на ГДБОП са провели 13 специализирани операции срещу разпространението на детска порнография, при които са задържани общо 12 души, съобщават от дирекция „Киберпрестъпност“. В рамките на тези действия са премахнати близо 3000 файла със съдържание, свързано със сексуална експлоатация на деца.
 

Сред разкритите извършители има както чужд гражданин с постоянно пребиваване в България, така и лекар-педиатър. По информация на разследващите незаконните материали са били разпространявани чрез популярно онлайн приложение сред тийнейджъри, като достъпът е бил ограничен до тесен кръг потребители чрез личен акаунт.

 

За сравнение, през 2025 г. са реализирани значително повече операции – 44, като са образувани 45 досъдебни производства и са премахнати около 80 000 файла с подобно съдържание.

 

През април същата година българските служби, съвместно с партньори от 38 държави, участваха в разбиването на една от най-големите международни платформи за детска порнография – „Кидфликс“ (Kidflix). Разследването показа, че между април 2022 г. и март 2025 г. сайтът е бил използван от близо два милиона потребители по света.

