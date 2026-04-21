12 задържани за детска порнография от началото на годината

Сред разкритите извършители има както чужд гражданин с постоянно пребиваване в България, така и лекар-педиатър. По информация на разследващите незаконните материали са били разпространявани чрез популярно онлайн приложение сред тийнейджъри, като достъпът е бил ограничен до тесен кръг потребители чрез личен акаунт.

За сравнение, през 2025 г. са реализирани значително повече операции – 44, като са образувани 45 досъдебни производства и са премахнати около 80 000 файла с подобно съдържание.

През април същата година българските служби, съвместно с партньори от 38 държави, участваха в разбиването на една от най-големите международни платформи за детска порнография – „Кидфликс“ (Kidflix). Разследването показа, че между април 2022 г. и март 2025 г. сайтът е бил използван от близо два милиона потребители по света.