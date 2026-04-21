През първото тримесечие на 2020 г. сделките са били само с около 500 по-малко. След това пазарът се възстанови и дори се прегря.

Спадът започва най-силно през януари



Данните по месеци показват ясна тенденция. Най-силен е отливът през януари – около 20% спад на годишна база. През февруари той се забавя до 17%. За цялото тримесечие спадът е 15,4%.















Тези числа обхващат всички видове имоти. Въпреки това тенденцията ясно отразява жилищния пазар. Това личи от данните в големите градове и курортите.

В София спадът е 12,3%. В Стара Загора – 12,5%. Във Варна достига 21,5%, а в Бургас – 18%.

Пловдив е изключение. Там спадът е едва 2%. Причината вероятно е активното строителство. Много имоти се купуват „на зелено“, но се вписват по-късно, след акт 16.

Курортите също губят инерция



В Несебър, който обхваща района от Свети Влас до Поморие, спадът е 29,3%.

В Разлог, където се отчитат сделки за Банско и околните курорти, има ръст от 2,3%. Въпреки това там сделките са наполовина по-малко в сравнение с Несебър.

Ипотеките растат въпреки по-малкото сделки



На фона на спада се наблюдава интересна тенденция. Броят на ипотеките не намалява. Напротив, има лек ръст от 0,3%.

Делът на ипотеките достига 36% от всички сделки. Година по-рано той е бил 30,3%.

Това показва, че част от купувачите преди еврото са били хора със спестявания. Те вече са излезли от пазара. Остават купувачите, които разчитат на кредит.

Пазарът се нормализира, но не заради спад в цените



Според експерти пазарът започва да се успокоява. Причината не е поевтиняване, а по-голямо предлагане и по-слабо търсене.

Цените продължават да растат, но по-бавно.

В София офертите варират от около 1140 евро на квадрат в крайните квартали до 6200 евро в центъра. В райони като „Изгрев“ цените достигат 5000 евро на квадрат.

В Пловдив цените надхвърлят 3000 евро в централни зони като „Капана“. Във Варна достигат над 4000 евро в района на Фестивалния комплекс.















В Бургас има големи разлики. В „Меден рудник“ цените са около 1000 евро на квадрат. В „Лазур“ надхвърлят 2600 евро.

Русе остава най-достъпен. Там цените могат да паднат под 1000 евро и рядко надхвърлят 2000.

Големите градове: по-малко сделки, по-високи цени



В София средната цена достига около 2600 евро на квадрат. Това е ръст от 15% на годишна база. Сделките са около 7500, или с 12% по-малко.

В Пловдив спадът в сделките е минимален – около 2%. Цените обаче растат с около 10% и вече са средно над 1550 евро на квадрат.

Във Варна цените се повишават с 14%. Те са с около 600 евро на квадрат по-високи от тези в Пловдив. В същото време сделките намаляват с 21%.

Ръстът за последните години е рязък



За последното десетилетие цените са се увеличили значително. През 2020–2021 г. те са с 40–50% по-високи спрямо 2015 г.

До 2024 г. имотите вече струват двойно повече. По данни на европейската статистика увеличението достига около 150%.

България е сред страните с най-бърз ръст в ЕС. По-голямо поскъпване има само в Литва и Португалия. Най-голям ръст е отчетен в Унгария. Единствено Финландия отбелязва лек спад.

Купувачите вече са по-внимателни



На пазара се вижда ясна промяна в поведението. Купувачите вече не действат импулсивно. Те търсят повече и сравняват оферти.

Предлагането расте. Това дава повече избор и забавя сделките.















При новото строителство също има промяна. Преди половината от сградите се продаваха още в началото. Сега продажбите вървят по-бавно.

Инвестиционните покупки намаляват. По-голям дял заемат покупките за лично ползване.

Еуфорията отминава, но пазарът остава стабилен



Според брокери пазарът не се срива, а се нормализира. Еуфорията от края на 2025 г. отслабва.

Еврото не оказва пряко влияние върху цените. Имотите от години се търгуват в евро. По-скоро по-високите разходи за живот карат хората да бъдат по-предпазливи.

Очакванията са пазарът да остане стабилен. Темпото ще бъде по-умерено, но без резки спадове.