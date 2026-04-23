Четвъртък, 23 Април 2026, 12:52
Уволниха административния шеф на военноморските сили на САЩ

Източник: БГНЕС Редактор: Ивайло Александров
Секретарят на военноморските сили на САЩ Джон Фелан ще напусне поста си незабавно, обяви Пентагонът. Официална причина за рокадата на един от най-важните постове в американската армия не беше посочена, но стана ясно, че на мястото на Джон Фелан ще бъде назначен неговият заместник Хунг Цао.
 

Смяната на административния ръководител на американските военноморски сили, който управлява бюджет от над 263 милиарда долара и отговоря за близо 1 милион военнослужещи и цивилни, беше обявена от говорителя на Пентагона Шон Парнел с публикация в Х.

 

„От името на военния министър и заместник-министъра на войната, ние сме благодарни на секретаря Фелан за службата му към Министерството и ВМС на Съединените щати“, пише в публикацията.

 

NBC цитира висш служител от американската администрация, според когото отстраняването на Фелан е следствие на становището на Доналд Тръмп и военният министър Пит Хегсет, „че е необходимо ново ръководство на ВМС“.

 

Отстраняването на Джон Фелан идва на фона на военноморската блокада на Иран от страна на американските военни.

