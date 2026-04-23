Уволниха административния шеф на военноморските сили на САЩ

Смяната на административния ръководител на американските военноморски сили, който управлява бюджет от над 263 милиарда долара и отговоря за близо 1 милион военнослужещи и цивилни, беше обявена от говорителя на Пентагона Шон Парнел с публикация в Х.

„От името на военния министър и заместник-министъра на войната, ние сме благодарни на секретаря Фелан за службата му към Министерството и ВМС на Съединените щати“, пише в публикацията.

NBC цитира висш служител от американската администрация, според когото отстраняването на Фелан е следствие на становището на Доналд Тръмп и военният министър Пит Хегсет, „че е необходимо ново ръководство на ВМС“.

Отстраняването на Джон Фелан идва на фона на военноморската блокада на Иран от страна на американските военни.