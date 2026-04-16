Четвъртък, 16 Април 2026, 10:10
Вашингтон разхлабва санкциите срещу големите венецуелски банки

Съединените щати са започнали да облекчават санкциите срещу Централна банка на Венецуела и редица други държавни финансови институции в страната, съобщава BBC. Решението е част от по-широка промяна в подхода на Вашингтон и показва затопляне на отношенията с временното правителство в Каракас, ръководено от Делси Родригес.
 

Мярката идва на фона на сериозни политически сътресения във Венецуела след отстраняването на Николас Мадуро и установяването на нова временна власт. Според информацията американските власти са издали специален лиценз, който позволява на венецуелските държавни банки да възстановят ограничени търговски операции с международната финансова система и да използват щатски долари при определени условия. Това на практика частично разхлабва санкционния режим, който беше в сила от 2019 г. и силно ограничаваше достъпа на страната до глобалните пазари.

 

Лицензът обхваща няколко ключови институции, включително Banco de Venezuela, Banco del Tesoro и други големи държавни банки. Въпреки това облекчението не представлява пълно премахване на санкциите, а по-скоро временно и контролирано разширяване на финансовите възможности.

 

Временният президент Делси Родригес продължава да настоява за по-радикален ход – пълно премахване на американските ограничения. Според нея частичните лицензи не дават достатъчна стабилност на икономиката, тъй като могат да бъдат отменени по всяко време и не гарантират дългосрочна сигурност за бизнеса и международните партньори.

 

От американска страна обаче се посочва, че новият подход е свързан с напредък в сътрудничеството с Каракас. Вашингтон отбелязва, че под управлението на Родригес Венецуела е започнала да отваря ключови сектори като петролната и минната индустрия за чуждестранни инвестиции, което се разглежда като сигнал за възможна по-нататъшна нормализация на отношенията.

 

Облекчаването на санкциите се вписва в по-широка тенденция на постепенно преразглеждане на американската политика спрямо Венецуела след години на силно рестриктивен режим, който изолираше страната от международната финансова система.

