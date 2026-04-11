Довечера Българският патриарх Даниил ще оглави празничните богослужения за Възкресение Христово в катедралата „Св. Александър Невски“. Полунощницата, утренята и светата литургия започват в 23:00 ч., а точно в полунощ ще бъде възвестено Христовото Възкресение.

На Велика събота църквата възпоменава погребението на Христос и слизането Му в ада – ден на тишина и очакване преди празника.

Тази година Българската православна църква няма да изпрати делегация до Йерусалим за Благодатния огън заради ситуацията в Близкия изток. Огънът, съхраняван в София, ще бъде раздаван след 14:00 ч. в Синодалния параклис „Св. цар Борис-Михаил“.