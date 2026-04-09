Количката на Велика събота: Колко струват продуктите?

За замесването на традиционния обреден хляб са ни необходими базови продукти, чиито цени в кварталния магазин изглеждат така:

* Брашно (1 кг): 1,19 €

* Захар (1 кг): 1,25 €

* Прясно мляко (1 л): 1,55 € (на промоция)

* Яйца (10 бр., размер М): 3,09 €

* Масло (250 г): 2,99 €

* Мая: 0,66 €

* Лимони (за 1 бр.): около 0,74 €



Крайната сметка

Пазаруването за домашната рецепта излиза точно 11,47 евро. За сравнение, търговците посочват, че ако миналата година същата кошница е струвала около 15 лева, днес тя е близо 12 евро (над 23 лева).

Време срещу пари

Освен сумата за продуктите, трябва да предвидим и инвестицията от време. Домашният козунак изисква средно 7 часа подготовка и месене.

Цените в търговската мрежа

Ако решите да си спестите труда, пазарът в София предлага огромно разнообразие:

* Големи вериги: Обикновен козунак може да се намери между 2 и 7 евро, а тези с пълнеж достигат до 9 евро.

* Квартални магазини: Цените варират от 2 до 8 евро.

* Занаятчийски пекарни: Тук цените са най-високи. Половин килограм качествен козунак започва от 5 евро и може да надхвърли 25-30 евро за бутикови изделия с богат пълнеж.

Домашният козунак излиза на цената на среден клас купен, но носи удовлетворението на традицията. Ако обаче търсите бюджетно решение, големите вериги остават най-изгодният вариант, докато пекарните се превръщат в истински лукс за празника.