Реклама / Ads
Събота, 11 Април 2026, 04:51
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
1| 2297 | НОВИНИ

Великденската математика: Струва ли си да месим козунак сами тази година

Великденската математика: Струва ли си да месим козунак сами тази година
Редактор: Frognews
Въпросът „да месим или да купим“ тази година има нов привкус. Екип на БНТ направи експеримент, за да изчисли колко реално струва приготвянето на един килограм обикновен домашен козунак в София. Резултатите показват, че цената на качеството е скочила значително спрямо миналата година.
 

Количката на Велика събота: Колко струват продуктите?

 

За замесването на традиционния обреден хляб са ни необходими базови продукти, чиито цени в кварталния магазин изглеждат така:

 

* Брашно (1 кг): 1,19 €
* Захар (1 кг): 1,25 €
* Прясно мляко (1 л): 1,55 € (на промоция)
* Яйца (10 бр., размер М): 3,09 €
* Масло (250 г): 2,99 €
* Мая: 0,66 €
* Лимони (за 1 бр.): около 0,74 €


Крайната сметка

 

Пазаруването за домашната рецепта излиза точно 11,47 евро. За сравнение, търговците посочват, че ако миналата година същата кошница е струвала около 15 лева, днес тя е близо 12 евро (над 23 лева).

 

Време срещу пари

 

Освен сумата за продуктите, трябва да предвидим и инвестицията от време. Домашният козунак изисква средно 7 часа подготовка и месене.

 

Цените в търговската мрежа

 

Ако решите да си спестите труда, пазарът в София предлага огромно разнообразие:

 

* Големи вериги: Обикновен козунак може да се намери между 2 и 7 евро, а тези с пълнеж достигат до 9 евро.

* Квартални магазини: Цените варират от 2 до 8 евро.
* Занаятчийски пекарни: Тук цените са най-високи. Половин килограм качествен козунак започва от 5 евро и може да надхвърли 25-30 евро за бутикови изделия с богат пълнеж.

 

Домашният козунак излиза на цената на среден клас купен, но носи удовлетворението на традицията. Ако обаче търсите бюджетно решение, големите вериги остават най-изгодният вариант, докато пекарните се превръщат в истински лукс за празника.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Трус в &quot;Долче&Габана&quot;: Оставка, продажби и кредитори 2| 2201 | Трус в "Долче&Габана": Оставка, продажби и кредитори Започва строителството на още една отсечка на &quot;Хемус&quot; 0| 2285 | Започва строителството на още една отсечка на "Хемус" ЦИК: При над 10 избиратели отваряме секции в болници и социални домове 0| 2211 | ЦИК: При над 10 избиратели отваряме секции в болници и социални домове Пак остър тон от Скопие: Въпросът с България се решава за един следобед 8| 2343 | Пак остър тон от Скопие: Въпросът с България се решава за един следобед

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Още милиони за МВР: Докога ще е това глезене с наши пари, без реформи и резултати? 19| 4722 | Още милиони за МВР: Докога ще е това глезене с наши пари, без реформи и резултати?
Мелания изненада Доналд Тръмп с изявление за Епстийн 14| 4165 | Мелания изненада Доналд Тръмп с изявление за Епстийн
Може ли да бъде отнета титлата „Герой на Украйна“ на Бубка? 1| 3628 | Може ли да бъде отнета титлата „Герой на Украйна“ на Бубка?
„Двигателят ни отказа с гръм“: Първият български космонавт за полета със „Съюз-33“ преди 47 години 3| 3365 | „Двигателят ни отказа с гръм“: Първият български космонавт за полета със „Съюз-33“ преди 47 години
„Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха 4| 3145 | „Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха
Българинът, разработил камерите на "Артемис" на НАСА: Целта ни е да летят и до Марс 13| 2902 | Българинът, разработил камерите на "Артемис" на НАСА: Целта ни е да летят и до Марс
Мълния удари самолет над Варна: Зрелищни кадри и доказана авиационна сигурност 1| 2854 | Мълния удари самолет над Варна: Зрелищни кадри и доказана авиационна сигурност
Разпети петък – без Света литургия през деня, изнася се Христовата плащаница 0| 2839 | Разпети петък – без Света литургия през деня, изнася се Христовата плащаница
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 