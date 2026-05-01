Петък, 01 Май 2026, 08:18
Заради съдебната система: ЕС спря финансирането на Сърбия

Източник: БГНЕС
Европейският съюз е спрял финансовите плащания към Сърбия по линия на плана за развитие заради проблеми, свързани със съдебната система в страната. Това заяви еврокомисарката по разширяването Марта Кос по време на конференция във Фрайбург, цитирана от АФП. По думите ѝ Европейската комисия е прекратила изплащанията, тъй като се наблюдава отстъпление от вече поети ангажименти в областта на върховенството на закона.
 

Тя подчертава, че финансовата подкрепа няма да бъде възобновена, докато не бъдат предприети корекции. Кос допълва, че държава, която се стреми към членство в ЕС, трябва да спазва европейските стандарти изцяло и не може да „седи на два стола едновременно“.

 

Темата за евентуално ограничаване на средствата не е нова. По-рано медии като Politico съобщиха, че в рамките на европейския план за Западните Балкани се обсъжда възможност за замразяване на финансиране за Сърбия в размер до 1,5 млрд. евро. Причините са свързани с опасения за забавяне на демократичните реформи, включително в съдебната система, както и с външнополитическата ориентация на страната.

 

Според европейски източници средствата са част от по-широк пакет за региона, приет през 2023 г., чиято цел е ускоряване на реформите в страните от Западните Балкани. Въпреки това изплащането им може да бъде поставено под условие при неизпълнение на препоръки, свързани с върховенството на закона.

 

Представители на Кремъл определиха подобни изисквания като политически натиск, насочен към ограничаване на отношенията на Сърбия с Москва. Сърбия, която от години води политика на балансирани отношения между ЕС и Русия, продължава да заявява стремеж към европейска интеграция, но същевременно поддържа неутрална позиция по редица международни въпроси.

