Защо Иран търси подкрепа от Китай дни преди визитата на Тръмп?

Срещата в Пекин е първата на живо между външните министри на двете страни от началото на войната. Посещението е част от по-широка обиколка на Арагчи, насочена към укрепване на международната подкрепа за Техеран и търсене на изход от кризата, пише CNN.

Китай играе ключова, макар и непряка роля в конфликта. Пекин остава основен купувач на ирански петрол и така осигурява финансова подкрепа за страната, като същевременно се опитва да посредничи зад кулисите. Според Тръмп именно Китай е помогнал за връщането на Иран на масата за преговори.















През последните дни Вашингтон засили натиска върху Пекин да използва влиянието си, за да убеди Иран да отвори отново Ормузкия проток – ключов маршрут за световните доставки на енергийни ресурси.

Американският държавен секретар Марко Рубио обвини Техеран, че „държи глобалната икономика като заложник“, а финансовият министър Скот Бесент призова Китай да засили дипломатическия натиск.

В същото време САЩ увеличават икономическия натиск върху Китай, включително чрез санкции срещу малки рафинерии, които купуват ирански петрол. В отговор Пекин е инструктирал своите компании да не се съобразяват с американските ограничения.

След срещата Арагчи заяви, че сътрудничеството между Иран и Китай ще бъде „по-силно от всякога“ и определи Пекин като „искрен приятел“.

Визитата на Тръмп в Китай е насрочена за 14–15 май, когато се очаква среща с президента Си Дзинпин – разговор, който може да се окаже ключов за развитието на кризата.