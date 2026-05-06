Защо Иран търси подкрепа от Китай дни преди визитата на Тръмп?

Външният министър на Иран Абас Арагчи посети Китай дни преди планираната визита на американския президент Доналд Тръмп, като част от дипломатически усилия за подкрепа и деескалация на конфликта със САЩ.
 

Срещата в Пекин е първата на живо между външните министри на двете страни от началото на войната. Посещението е част от по-широка обиколка на Арагчи, насочена към укрепване на международната подкрепа за Техеран и търсене на изход от кризата, пише CNN.

 

Китай играе ключова, макар и непряка роля в конфликта. Пекин остава основен купувач на ирански петрол и така осигурява финансова подкрепа за страната, като същевременно се опитва да посредничи зад кулисите. Според Тръмп именно Китай е помогнал за връщането на Иран на масата за преговори.







През последните дни Вашингтон засили натиска върху Пекин да използва влиянието си, за да убеди Иран да отвори отново Ормузкия проток – ключов маршрут за световните доставки на енергийни ресурси.

 

Американският държавен секретар Марко Рубио обвини Техеран, че „държи глобалната икономика като заложник“, а финансовият министър Скот Бесент призова Китай да засили дипломатическия натиск.

 

В същото време САЩ увеличават икономическия натиск върху Китай, включително чрез санкции срещу малки рафинерии, които купуват ирански петрол. В отговор Пекин е инструктирал своите компании да не се съобразяват с американските ограничения.

 

След срещата Арагчи заяви, че сътрудничеството между Иран и Китай ще бъде „по-силно от всякога“ и определи Пекин като „искрен приятел“.

 

Визитата на Тръмп в Китай е насрочена за 14–15 май, когато се очаква среща с президента Си Дзинпин – разговор, който може да се окаже ключов за развитието на кризата.

