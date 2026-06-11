Най-съществената новост е увеличението на участващите отбори от 32 на 48 – реформа, която променя изцяло структурата на турнира за първи път от 1998 г. насам. Тимовете ще бъдат разпределени в 12 групи по четири състава, а в елиминационната фаза ще се включи и нов кръг – 1/16-финали. В следващата фаза ще продължат първите два отбора от всяка група, както и осемте най-добри трети, което увеличава броя на мачовете до 104 и прави пътя до титлата по-дълъг от всякога – осем срещи вместо досегашните седем.

За първи път световно първенство се организира съвместно от три държави – САЩ, Канада и Мексико. Мексико влиза в историята като първата страна с три домакинства на Мондиал след изданията през 1970 и 1986 г., като именно „Ацтека“ в Мексико Сити ще приеме откриващия мач. САЩ вече имат опит като домакин от 1994 г., а Канада за първи път ще посрещне мачове от световни финали при мъжете.

Географският мащаб на турнира е безпрецедентен – мачове ще се играят в 16 града, разположени на хиляди километри един от друг, което ще създаде сериозно предизвикателство за отборите и феновете. САЩ ще приемат най-голямата част от срещите, включително всички от четвъртфиналите до финала, който ще се играе на стадион „МетЛайф“ в Ню Джърси.

Интересът към турнира е рекорден – стотици милиони заявки за билети вече са подадени, а ФИФА въвежда и система за динамично ценообразуване. Очаква се общият икономически ефект да надхвърли десетки милиарди долари, а наградният фонд също е увеличен значително, като шампионът ще получи десетки милиони.

Спортната интрига също е на високо ниво – Франция е посочвана като основен фаворит, с Аржентина, Англия, Испания и Бразилия сред основните конкуренти. Внимание привличат и потенциални изненади като Мароко и Норвегия, водена от Ерлинг Холанд, а новият формат дава шанс и на редица дебютанти от Африка, Азия и КОНКАКАФ да оставят следа.

Така Мондиал 2026 започва не просто като футболен турнир, а като събитие с безпрецедентен мащаб, което обещава да промени представата за световните финали. Първият съдийски сигнал е тази вечер с двубоя на домакините срещу Южна Африка.