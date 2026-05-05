Реклама / Ads
Вторник, 05 Май 2026, 12:54
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
3| 1819 | НАРОДЕН ГЛАС

КФН започва проверки заради поскъпването на „Гражданска отговорност”

КФН започва проверки заради поскъпването на „Гражданска отговорност”
Редактор: Красен Бучков
Комисията за финансов надзор ще проверява как се формират цените на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“. Поводът за самосезирането на регулатора са сигнали и публикации за необосновано увеличение от страна на някои застрахователни компании.
 

Ще бъдат проверени решенията на съветите на директорите на дружествата, които предлагат подобен тип застраховка, както и техническите обосновки за поскъпването, където има такова. Съобщават от институцията.

 

Проверката идва на фона на засилено обществено внимание към цените на „Гражданска отговорност“, която е задължителна за всички собственици на моторни превозни средства в България. През последните години стойността на полицата варира значително в зависимост от профила на водача, мощността на автомобила и региона, в който той се използва. Въпреки това, рязко или необяснимо увеличение на цените често предизвиква недоволство сред потребителите.

 

Експерти в сектора отбелязват, че цената на застраховката се влияе от редица фактори – броя и тежестта на пътнотранспортните произшествия, размера на изплащаните обезщетения, както и разходите на застрахователите. Съществено значение имат и европейските регулации, които изискват поддържане на определени нива на резерви и платежоспособност от страна на дружествата.

 

От КФН подчертават, че целта на проверката е да се гарантира прозрачност на пазара и защита на потребителите. При установяване на нарушения или необосновани практики, регулаторът има правомощия да наложи санкции и да изиска корекции в ценовата политика на съответните компании.

 

Очаква се резултатите от проверката да дадат по-ясна картина за състоянието на пазара на задължителните автомобилни застраховки у нас и да внесат повече яснота за потребителите относно начина, по който се определят цените.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Асфалт на „дунавски вълни“, с дебелина 2–3 см и прорасла трева, ще е част от трасе за Giro d'Italia 14| 9387 | Асфалт на „дунавски вълни“, с дебелина 2–3 см и прорасла трева, ще е част от трасе за Giro d'Italia Монтана става столица на духовата музика с международния фестивал „Дико Илиев“ 1| 3581 | Монтана става столица на духовата музика с международния фестивал „Дико Илиев“ Декларациите на парламентарните групи: Какви са заявките? 5| 3032 | Декларациите на парламентарните групи: Какви са заявките? Лекарската такса скача с 300 процента? 2| 3688 | Лекарската такса скача с 300 процента?

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Ода за политическата глупост: От разделението прави силата до лошото жълто-синьо 46| 10833 | Ода за политическата глупост: От разделението прави силата до лошото жълто-синьо
Асфалт на „дунавски вълни“, с дебелина 2–3 см и прорасла трева, ще е част от трасе за Giro d'Italia 14| 9387 | Асфалт на „дунавски вълни“, с дебелина 2–3 см и прорасла трева, ще е част от трасе за Giro d'Italia
Путин ще бъде свален с преврат до една година, твърди адв. Иля Ремесло 12| 5468 | Путин ще бъде свален с преврат до една година, твърди адв. Иля Ремесло
Когато природата изпревари инженерната мисъл: Защо свлачището край Смолян е само началото 2| 5037 | Когато природата изпревари инженерната мисъл: Защо свлачището край Смолян е само началото
Напрежение с Русия: НАТО прехвана ядрени бомбардировачи "Мечка" 6| 4326 | Напрежение с Русия: НАТО прехвана ядрени бомбардировачи "Мечка"
„Ще изтеглим много повече“: Тръмп потвърди намаляването на американските войски в Европа 8| 4126 | „Ще изтеглим много повече“: Тръмп потвърди намаляването на американските войски в Европа
Монтана става столица на духовата музика с международния фестивал „Дико Илиев“ 1| 3581 | Монтана става столица на духовата музика с международния фестивал „Дико Илиев“
Дубай и ОАЕ отвориха небето си 0| 3417 | Дубай и ОАЕ отвориха небето си
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 