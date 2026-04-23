Четвъртък, 23 Април 2026, 15:17
Литературата е на ход: Дес е световният ден на книгата и авторското право

Литературата е на ход: Дес е световният ден на книгата и авторското право
Редактор: Ивайло Александров
Докато дигиталното съдържание се бори за всяка секунда от вниманието ни, 23 април остава денят, в който фокусът се връща към класическия формат. Световният ден на книгата и авторското право е функционален инструмент за подкрепа на издателската индустрия и защитата на интелектуалния труд.
 

Изборът на датата от ЮНЕСКО през 1995 г. е стратегическа комбинация от история и традиции. На 23 април 1616 г. умират Шекспир, Сервантес и Инка Гарсиласо де ла Вега. Традицията „Диада де Сан Жорди“ (денят на Св. Георги), при която се подаряват книги срещу рози, е основният двигател за превръщането на датата в международен празник.

 

Празникът далеч не е само символичен. Той е свързан с реални кампании, насочени към подобряване на грамотността и достъпа до информация. Всяка година ЮНЕСКО определя град, който да реализира едногодишна програма за популяризиране на четенето.

 

Основното събитие у нас е „Походът на книгите“ – инициатива, която събира автори, публични личности и деца в училища и библиотеки. На този ден често се обявяват и носителите на годишните награди „Рицар на книгата“. В страни като Великобритания и Ирландия се раздават милиони ваучери на ученици, с които те могат да получат безплатна книга или отстъпка.

 

Включването на авторското право в името на празника не е случайно. То е законовият щит, който гарантира, че авторите и издателите получават справедливо възнаграждение за работата си. В ерата на изкуствения интелект и масовото пиратство, тази тема става по-актуална от всякога и напомня, че съдържанието има цена.

 

Ето и няколко идеи как да отбележите празника. Купете книга от независима малка книжарница. Подарете книга на близък човек. Пренаредете библиотеката си вкъщи. Карта за обществена библиотека също е добра идея.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Черешовата артилерия на Април-1876 срещу оръдия &quot;Круп&quot; 0| 2508 | Черешовата артилерия на Април-1876 срещу оръдия "Круп" 150 години от Априлското въстание: Разказва „ковачът на тежките саби&quot; 0| 5647 | 150 години от Априлското въстание: Разказва „ковачът на тежките саби" ЦИК забрани да се публикуват екзитпол и във Фейсбук, Х, Вайбър, Ютуб и Тик-ток до 20 часа в неделя 2| 4176 | ЦИК забрани да се публикуват екзитпол и във Фейсбук, Х, Вайбър, Ютуб и Тик-ток до 20 часа в неделя Годишнина от атентата, който преобърна историята 5| 3903 | Годишнина от атентата, който преобърна историята

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Зарков хвърли грешния зар, но да се оправя с другарите 0| 11346 | Зарков хвърли грешния зар, но да се оправя с другарите
(Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка 24| 8603 | (Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка
Руски медии: Радев ще общува с Путин, а Москва ще има съюзник. България е жертва на ЕС и НАТО 53| 7344 | Руски медии: Радев ще общува с Путин, а Москва ще има съюзник. България е жертва на ЕС и НАТО
Мандатите в 52-ия парламент: Какво могат ПБ със 131 гласа и къде са границите? 52| 6975 | Мандатите в 52-ия парламент: Какво могат ПБ със 131 гласа и къде са границите?
Икономистът Л. Богданов: Новата власт ще се сблъска челно с тежка финансова реалност 4| 6775 | Икономистът Л. Богданов: Новата власт ще се сблъска челно с тежка финансова реалност
Горещият стол на Сарафов: Ваня Стефанова каза „да“ 13| 5481 | Горещият стол на Сарафов: Ваня Стефанова каза „да“
Румен Радев и границите на проруския дух 11| 5135 | Румен Радев и границите на проруския дух
Колко генерали са управлявали България, първият българин е генерал Рачо Петров 10| 5025 | Колко генерали са управлявали България, първият българин е генерал Рачо Петров
