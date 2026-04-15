Това е декор, който предразполага към мащабни идеи, и Ал-Мубарак не се свени да ги споделя. „Откакто полетя първата балистична ракета, не сме спирали“, казва той. „Не сме почивали нито ден.“

За Ал-Мубарак ангажираността с културата е начин за справяне с конфликта. „Културата е светлината в тунела“, казва той. В регион, където войната често се дефинира чрез територии, търговски пътища или геополитика, Абу Даби изтъква аргумента, че културата е толкова важна, колкото пристанищата или тръбопроводите.

Националният музей „Зайед“ не е пространство, предназначено единствено за туристи или за демонстрация на „мека сила“.

Училищни групи преминават през галериите му, а семейства се задържат пред артефакти, които разказват истории за трудности, търговия и оцеляване. „Нашите предци са били тук преди откриването на петрола, когато са се борели на всички фронтове“, казва Ал-Мубарак. Музеят е място за памет и, което е по-важно – за приемственост. Във времена на нестабилност това е от значение.

В страна, в която повечето жители са чужденци, културата се използва и за преначертаване на границите на принадлежността. „Когато казваме, че 200 националности са местни жители, ние наистина го мислим“, казва Ал-Мубарак.

Музеите, фестивалите и обществените пространства са споделена територия – места, където идентичността е по-малко фиксирана и по-често обект на споразумение. Това има последици отвъд границите на ОАЕ. В целия Близък изток културата често е попадала под кръстосан огън – буквално и преносно. Тук тя е позиционирана като стабилизатор – нещо, което може да държи заедно разнообразно население, дори когато външният натиск расте.

За Ал-Мубарак културата е и дългосрочен актив. „Тези институции не са за следващите пет години“, казва той. „Те са за следващите 100 години.“

Музеят „Гугенхайм Абу Даби“ все още се строи, комисиите по придобиване на произведения продължават да заседават и инвестициите не спират, въпреки несигурността, породена от войната.

Тук скептиците, особено в западните медии, биха могли да повдигнат вежди. Може ли културната амбиция да надскочи геополитическата нестабилност? Отговорът на Ал-Мубарак е характерно невъзмутим, заимстван от рапъра LL Cool J: „Не го наричайте завръщане – аз съм тук от години.“ В това изявление има известна доза самохвалство, но историята на ОАЕ го подкрепя. Страната е преживяла икономически спадове, глобална пандемия и регионални конфликти, като всеки път се рекалибрира, вместо да отстъпва.

Докато радио Monocle предава от различни точки на страната тази седмица, това рекалибриране се вижда навсякъде. Хотелите са по-пълни, изложбите и събитията се завръщат, а разговорите са фокусирани по-малко върху това дали конфликтът ще спре и повече върху това как ще се развие.

Нищо от това не предполага, че културата може да разреши конфликти. Тя не може. Но това, което Абу Даби показва, е, че културата може да оформи начина, по който едно общество ги издържа. В седмица, в която всичко все още може да се случи, това изглежда като нещо, на което си струва да се обърне внимание.