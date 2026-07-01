По време на експеримента велосипедистите са тренирали при идентични температурни и влажностни условия, като са пили вода с различна температура. Изследователите са наблюдавали телесната температура и дихателната честота на участниците.
Оказва се, че горещата вода (около 50°C) е по-ефективна в намаляването на натрупването на топлина в тялото, отколкото студената вода. Това е така, защото горещата вода увеличава изпотяването. Когато потта се изпарява от повърхността на кожата, тялото се охлажда естествено.
Този ефект обаче се наблюдава само в горещ и сух климат. Ако въздухът е влажен, потта се изпарява много по-бавно, така че повишеното изпотяване вече не осигурява ефективно охлаждане. При такива условия топлите напитки не осигуряват желания ефект.
Експертите отбелязват, че навикът за пиене на горещ чай съществува в Близкия изток, Северна Африка и Индия от много векове. Тази традиция може да е отчасти свързана с терморегулацията на тялото в сухи и горещи условия, въпреки че исторически погледнато, топлите напитки са били използвани и по санитарни причини.
Студените напитки също са безопасни. Тялото изразходва малко количество енергия, за да затопли ледената вода до телесна температура, но това не води до повишаване на основната температура.
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