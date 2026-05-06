F-16 за първи път летят над парада на 6 май, още осем идват през 2029 г.
В началото на 2029 г. България очаква доставката на новите осем изтребителя F-16 Block 70. Това съобщи заместник-командирът на Военновъздушните сили бригаден генерал Димитър Георгиев.
По думите му има уверение от американска страна, че въпреки лекото забавяне по втория договор, самолетите ще бъдат доставени в този срок.
Тази година новите F-16 са и акцент във въздушната демонстрация над София по повод Денят на храбростта и празника на Българската армия. За първи път те участваха в парада заедно със Су-25 и МиГ-29, като така трите типа изтребители на въоръжение във ВВС прелетяха заедно.
В програмата са включени още вертолети, военнотранспортни и щурмови самолети, сред които „Спартан“, „Кугър“ и Ми-17.
Състояха се и 20 артилерийски салюта със 122-милиметрови гаубици, а вертолети от авиобаза Крумово пренесоха националния флаг по време на церемонията.
