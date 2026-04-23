321 „виртуални“ животни откри БАБХ във ферми в Смолянско

Животните фигурират в системата ВетИС, а за тях са получавани субсидии. При проверките, извършени съвместно с Държавен фонд „Земеделие“, са инспектирани десет ферми в Чепеларе и селата Триград, Кестен, Малево и Павелско.

Най-сериозни разминавания са открити в няколко обекта. В стопанства в Чепеларе и Павелско липсват общо 178 говеда, въпреки че са регистрирани в системата. В същото време на място са намерени десетки нерегистрирани животни, както и такива с регистрация от други ферми.

В други обекти нарушенията също са значителни. В Малево не са открити 15 говеда. В Триград от 14 регистрирани коня е намерен само един, а липсват и 14 говеда. В Кестен са установени сериозни несъответствия – от 48 овце са намерени едва 8, липсват почти всички коне и говеда. В друг обект в същото село също са отчетени липси на животни.

Проверките разкриват и проблеми с идентификацията – липсващи ушни марки, животни с марки от други стопанства или дублиране на идентификационни номера.

От БАБХ съобщават, че данните в системата ще бъдат коригирани, а на собствениците ще бъдат наложени санкции.

Случаят поставя отново въпроса за контрола върху субсидиите в сектора и възможностите за злоупотреби чрез фиктивни животни.