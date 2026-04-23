Акция в Студентски град: Актове за кал, прах и нарушения на строежи

От 7 април досега инспекторите са направили 34 проверки, а резултатът – четири акта за административни нарушения. Акцията е част от по-широка стратегия на Столичната община за справяне с влошеното качество на въздуха, което в района често се влияе от интензивното строителство и тежкотоварния трафик.

„Контролът ще бъде безкомпромисен“, заяви директорът на Столичния инспекторат д-р Павлин Коджахристов. По думите му основен проблем остават камионите, които излизат от обектите с неизмити гуми и разнасят кал и прах по пътните платна.

Сред най-честите нарушения са:

– замърсяване извън строителните площадки

– заемане на общински терени

– липса на плътни огради

– разнасяне на строителни отпадъци по улиците

Проверките обхващат както самите обекти, така и транспорта на строителни материали и отпадъци, както и безопасността на площадките.

Санкциите не са символични – за фирми глобите могат да достигнат до 25 000 евро при по-сериозни или повторни нарушения. Въпреки това от инспектората отчитат, че в повечето случаи след дадени предписания нередностите се отстраняват бързо.

Паралелно с това започва и друга акция – контрол по премахването на агитационните материали след изборите. Партиите имат 7 дни да разчистят плакати и билбордове, в противен случай ще бъдат санкционирани.