Проверката е установила и изключително лошо хигиенно и техническо състояние на обекта. Констатирани са замърсени помещения, корозирало оборудване и неизправности по хладилните камери. Част от тях не са използвани по предназначение, а в други са съхранявани заедно годни и негодни храни.

Освен това по производствената линия не са функционирали мивки и стерилизатори, не е била осигурена необходимата температура, а системите за дезинфекция на персонала практически не са работели. Установен е и риск от допълнително замърсяване на продуктите при преместването им между различни помещения.

От агенцията подчертават, че предприятието ще може да възобнови дейността си едва след като всички нарушения бъдат напълно отстранени.

Само преди седмица от агенцията обявиха, че за малко повече от месец са установени продукти с проблеми, надхвърлящи 262 тона – храни с изтекъл срок на годност, неясен произход или съхранявани при неподходящи условия. По-голямата част от тях – над 208 тона – са месо, млечни продукти и други храни от животински произход, които са спрени от продажба или насочени за унищожаване. Към тях се добавят и над 54 тона продукти от неживотински произход, както и стотици литри други храни и хиляди яйца.

В резултат на установените нарушения 27 обекта са напълно затворени, а дейността на още 10 е частично ограничена. Съставени са стотици актове и предписания за отстраняване на нередности. Най-често срещаните проблеми включват продажба на храни с изтекъл срок, липса на етикети на български език, липсващи документи за произход, както и лоши хигиенни условия и амортизирана материална база.

Паралелно с това се отчита значителен ръст на сигналите от граждани – с близо 70% за първите месеци на годината. Част от тях са свързани с безопасността на храните, а други – с условията за отглеждане на животни и съмнения за нерегламентирана дейност.