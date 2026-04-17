Реклама / Ads
Петък, 17 Април 2026, 14:42
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
4| 1613 | НОВИНИ

Акциите продължават: БАБХ откри 35 тона негодна храна в месокомбинат край Пловдив

Акциите продължават: БАБХ откри 35 тона негодна храна в месокомбинат край Пловдив
Източник: БГНЕС
Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) прекрати временно работата на месопреработвателно предприятие в село Радиново край Пловдив след проверка, при която са установени сериозни нарушения, съобщиха от институцията. Инспекторите са открили близо 36 тона месо в три хладилни камери, като една част от него е била без документи за произход, а друга – с изтекъл срок на годност. По-голямата част от количеството – около 35 тона – е насочена за унищожаване, докато за приблизително 1 тон се очаква представяне на допълнителна документация, поради което продукцията е временно задържана.
 

Проверката е установила и изключително лошо хигиенно и техническо състояние на обекта. Констатирани са замърсени помещения, корозирало оборудване и неизправности по хладилните камери. Част от тях не са използвани по предназначение, а в други са съхранявани заедно годни и негодни храни.

 

Освен това по производствената линия не са функционирали мивки и стерилизатори, не е била осигурена необходимата температура, а системите за дезинфекция на персонала практически не са работели. Установен е и риск от допълнително замърсяване на продуктите при преместването им между различни помещения.

 

От агенцията подчертават, че предприятието ще може да възобнови дейността си едва след като всички нарушения бъдат напълно отстранени.

 

Само преди седмица от агенцията обявиха, че за малко повече от месец са установени продукти с проблеми, надхвърлящи 262 тона – храни с изтекъл срок на годност, неясен произход или съхранявани при неподходящи условия. По-голямата част от тях – над 208 тона – са месо, млечни продукти и други храни от животински произход, които са спрени от продажба или насочени за унищожаване. Към тях се добавят и над 54 тона продукти от неживотински произход, както и стотици литри други храни и хиляди яйца.

 

В резултат на установените нарушения 27 обекта са напълно затворени, а дейността на още 10 е частично ограничена. Съставени са стотици актове и предписания за отстраняване на нередности. Най-често срещаните проблеми включват продажба на храни с изтекъл срок, липса на етикети на български език, липсващи документи за произход, както и лоши хигиенни условия и амортизирана материална база.

 

Паралелно с това се отчита значителен ръст на сигналите от граждани – с близо 70% за първите месеци на годината. Част от тях са свързани с безопасността на храните, а други – с условията за отглеждане на животни и съмнения за нерегламентирана дейност.

 

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 