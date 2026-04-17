Новите правила детайлно определят съдържанието на аптечката, като вече не се допуска използването на непълни или остарели комплекти. Задължително трябва да присъстват точно определени медицински консумативи – различни видове стерилни превръзки, компреси, бинтове, лепенки, защитни ръкавици и маски, ножици, почистващи кърпички и ръководство за първа помощ. Сред задължителните елементи е и спасително изотермично одеяло.

Всички артикули трябва да имат CE маркировка и да отговарят на европейските изисквания за медицински изделия, което гарантира тяхната безопасност и ефективност. Освен съдържанието се поставя акцент и върху правилното съхранение – аптечката трябва да е леснодостъпна в автомобила, да се използва само за медицински цели и да се поддържа в добро състояние, особено през летните месеци, когато високите температури могат да повлияят на материалите.

Шофьорите са задължени да следят сроковете на годност и при нужда да подменят отделни елементи, а целият комплект трябва да се обновява най-късно на всеки две години. Властите препоръчват дори да се носят допълнителни консумативи над минимално изискуемите.

Новите изисквания важат за всички автомобили на територията на Гърция, независимо къде са регистрирани.

Аптечката трябва да отговаря на стандарта DIN 13164/2022 или еквивалентен международен сертификат.