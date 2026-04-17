Петък, 17 Април 2026, 14:44
Отпускат 700 000 евро за заплати на работещите в агенцията за борба с градушките

Редактор: Ивайло Александров
Осигурени са 700 000 евро за допълнителни възнаграждения на служителите в системата за борба с градушките у нас. Това заяви днес служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов, който е на посещение в Регионалната дирекция „Борба с градушките“ в сливенското село Старо село.
 

Средствата предстои да бъдат отпуснати с решение на Министерския съвет и ще бъдат предоставени под формата на допълнително заплащане, съобщи той. Христанов каза, че Изпълнителната агенция „Борба с градушките“ дълго време е била подценявана въпреки ключовата ѝ роля за защита на земеделската продукция. По думите му всяка година се спасяват култури за десетки милиони левове, като само през миналата година преките ползи възлизат на над 40 милиона лева.

 

Министърът посочи, че се предвижда разширяване на системата чрез изграждане на 21 нови ракетни площадки с цел увеличаване на обхвата на противоградовата защита. В момента се прилагат както ракетен способ, така и самолетен метод за въздействие върху неблагоприятни метеорологични явления. Той каза, че системата е технически подготвена за сезона, като наличните ракети са около 16 000, с готовност за осигуряване на допълнителни количества при необходимост.

 

По отношение на възнагражденията министърът отбеляза, че в рамките на служебния кабинет възможностите за трайно увеличение на заплатите са ограничени, но при първа възможност ще бъдат предприети и такива стъпки. В момента възнагражденията в сектора са около 480 евро месечно, което той определи като недостатъчно.

 

Христанов изрази желание в бъдеще агенцията да се развие като структура за по-широки метеорологични въздействия, включително чрез придобиване на собствени самолети и прилагане на технологии за преразпределение на валежите през различните сезони.

 

Заедно със служебния министър Иван Христанов Регионалната дирекция „Борба с градушките“ в Старо село посети и заместник-министър Атанас Атанасов.

 

Активният сезон по противоградова защита с ракетен способ в България започна на 15 април. Системата за защита обхваща близо 22 милиона декара земеделски площи в областите Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Сливен, Видин, Монтана, Враца и Плевен. Оперативната дейност ще се координира от 11 командни пункта и ще се изпълнява чрез 262 ракетни площадки, разположени на територията на страната. Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ е обезпечила осъществяването на операциите по изкуствени въздействия към момента с близо 16 000 противоградови ракети.

 

В началото на април служители на агенцията в пловдивското село Голям чардак протестираха с искания за увеличение на основните им възнаграждения с 250 евро.

