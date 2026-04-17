Петък, 17 Април 2026, 14:43
И изкуственият интелект закъса. Центровете за данни не стигат

Източник: БГНЕС Редактор: Иван Гайдаров
Забавяния при изграждането на нови центрове за данни в САЩ заплашват да спънат разработката на изкуствения интелект от най-големите технологични компании. Според анализи почти 40% от проектите, планирани за тази година, са изложени на риск да изостанат от график, пише Financial Times. Данни на компанията SynMax показват, че мащабни проекти на Microsoft, OpenAI и други технологични групи вероятно ще се забавят с най-малко три месеца.
 

Причините са свързани основно с административни пречки, недостиг на работна ръка, ограничения в енергийната инфраструктура и липса на оборудване.

 

По думите на представители на индустрията изграждането на огромни центрове за данни – някои от които изискват стотици мегавати мощност – среща сериозни трудности още на етап разрешителни и строителство. Това създава риск значителните инвестиции в изкуствения интелект да започнат да носят възвръщаемост по-бавно от очакваното.

 

Големите технологични компании се надпреварват да изграждат все по-големи съоръжения, като някои от тях ще консумират над 1 гигават електроенергия – количество, съпоставимо с производството на ядрен реактор. Очаква се част от тези проекти да бъдат завършени още тази година, включително разработки на Amazon Web Services, Meta и xAI.

 

Въпреки това редица други проекти изостават, което подчертава нарастващото разминаване между мащаба на инвестициите и реалната способност за изграждане на необходимата инфраструктура. Сред примерите е мащабен проект в Тексас, разработван за Oracle, който трябва да осигури изчислителна мощност за OpenAI. Макар първоначалните планове да предвиждат въвеждане в експлоатация през 2026 г., анализите показват, че реалистичният срок може да се измести към края на 2027 г.

 

Подобни затруднения се наблюдават и при други обекти, свързани с OpenAI, където строителството напредва по-бавно от очакваното. Основен проблем остава недостигът на квалифицирани специалисти – от електротехници до монтажници – както и ограничените доставки на ключово оборудване като турбини и трансформатори. В някои региони конкуренцията за работна сила дори води до увеличаване на разходите за труд с до 30%.

 

Допълнително напрежение създават и ограниченията в електропреносната мрежа, както и местната съпротива срещу част от проектите, която води до по-дълги процедури по одобрение.

 

Анализаторите предупреждават, че тези фактори ще продължат да забавят разширяването на индустрията. Според оценки над 60% от проектите, планирани за следващата година, все още дори не са започнали строителство.

 

Експерти отбелязват, че стремежът към бързо развитие на изкуствения интелект все по-често се сблъсква с административни и инфраструктурни ограничения. Очакванията са през настоящата година да има още забавяния и неуспешни проекти, тъй като индустрията се опитва да навакса с темпото на нарастващото търсене, пише в заключение изданието.

