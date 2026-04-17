Реклама / Ads
Петък, 17 Април 2026, 20:54
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 1586 | НОВИНИ

Aвиопревозвачът на Нидерландия отменя 160 полета, ЕС заговори за резерва керосин

Източник: БГНЕС
Нидерландската авиокомпания KLM Royal Dutch Airlines ще отмени 160 полета през следващия месец от и до летище „Схипхол“ в Амстердам като част от мерки за ограничаване на разходите на фона на поскъпващото авиационно гориво. Засегнатите полети са равномерно разпределени между заминаващи и пристигащи, като съкращенията представляват около 1% от европейската програма на превозвача, съобщават местни медии. От компанията уточняват, че не става дума за недостиг на гориво, а за финансово решение.
 

Пътниците ще бъдат пренасочвани към следващи налични полети, като при чести дестинации като Лондон и Дюселдорф алтернативи обикновено се осигуряват бързо.

 

Мярката идва на фона на по-широка тенденция сред европейските авиокомпании да намаляват капацитета си заради рязкото поскъпване на керосина. От края на февруари цените на авиационното гориво почти са се удвоили, което оказва сериозен натиск върху сектора.

 

Междувременно финансовите затруднения в индустрията се задълбочават. Американската Spirit Airlines например е изправена пред риск от ликвидация, след като за втори път в рамките на по-малко от година потърси защита от фалит, на фона на нарастващите разходи и продължаващи проблеми още от пандемията.

 

Тази новина идва на фона на предупреждение от страна на директора на Международната агенция по енергетика (МАЕ) Фатих Бирол – Европа разполага със запаси от авиационно гориво за приблизително шест седмици. По думите му, ако доставките на петрол останат блокирани заради конфликта с Иран, съвсем скоро може да се стигне до отмяна на полети.

 

Бирол определи ситуацията като най-сериозната енергийна криза досега, с потенциални тежки последици за глобалната икономика, включително по-висока инфлация и забавяне на растежа. Очакванията са за поскъпване на горивата, газа и електроенергията.

 

Ключов фактор остава Ормузкият проток, през който преминават значителни количества петрол. Ако транспортът там не бъде възстановен, още през май може да започнат първите съкращения на полети.

 

Европейските държави са различно подготвени за евентуален недостиг. Страни като България, Австрия и Полша разполагат с по-стабилни резерви, докато Нидерландия и Великобритания са сред по-уязвимите. Франция заема междинна позиция.

 

Анализатори предупреждават, че при продължителни затруднения ситуацията може да се превърне в системен проблем в рамките на няколко седмици, което да доведе до сериозно намаляване на полетите в Европа още в края на пролетта. Все пак се очаква по-скоро частично, а не пълно спиране на въздушния трафик, като по-малките летища ще бъдат най-засегнати.

 

ЕС се замисли за резерва керосин

 

В отговор на това предупреждение, говорител на ЕК подчерта, цитиран от БТА, че ЕС може да прибегне до използване на резервите си от керосин, ако напрежението около Ормузкия проток продължи и доставките на петрол останат затруднени.

 

По действащите правила страните членки са задължени да поддържат запаси от петрол и природен газ за поне 90 дни, като сами определят как да разпределят различните горива. Освен стратегически, ЕС разполага и с търговски резерви, които при необходимост също могат да бъдат използвани.

 

Производството в рамките на ЕС покрива около 70% от нуждите от керосин, а останалите количества се внасят, което прави Европа зависима от външни доставки. Засега експертните оценки не показват реален недостиг, но се предприемат превантивни мерки за реакция при евентуални смущения.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 