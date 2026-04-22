С решение на Министерския съвет двама министри – на икономиката и на иновациите – получават мандат да договорят промени по рамковото споразумение. Те засягат един от общо шестте проекта за индустриално сътрудничество, договорени при покупката на самолетите през 2019 г.

Пет от проектите вече се изпълняват. Шестият ще бъде преработен, така че да отговаря по-добре на нуждите на българската армия и да носи по-голяма добавена стойност за икономиката.















Какво означава това на практика



Основната промяна е свързана с поддръжката на самолетите. Идеята е част от обслужването и ремонта на компоненти от системата на F-16 да се извършват в България, а не изцяло в чужбина.

Това би могло да доведе до по-малка зависимост от външни доставчици, по-бърза реакция при технически проблеми и по-добър контрол върху разходите в дългосрочен план. В допълнение се предвижда и трансфер на технологии и ноу-хау към българския отбранителен сектор.

Защо се налага промяната



Първоначалното споразумение включваше няколко проекта за индустриално сътрудничество, но част от тях имат по-ограничен ефект за страната. Сега се прави опит фокусът да се измести към дейности с по-пряка практическа стойност, особено по отношение на поддръжката.

Това е важно, тъй като експлоатацията на самолетите е дългосрочен процес. Ако поддръжката зависи изцяло от външни услуги, това може да увеличи разходите и да забави реакциите при нужда.

Какви са възможностите



Ако проектът бъде реализиран успешно, България може да изгради собствен капацитет за обслужване на ключови компоненти. Това би създало условия за развитие на отбранителната индустрия, нови работни места и включване на български компании във веригите на доставки.

В по-дългосрочен план страната може да се позиционира и като регионален партньор за поддръжка на подобни системи.

Какви са рисковете



Предоговарянето носи и редица несигурности. Преговорите могат да се забавят, което да отложи реалното изпълнение на проекта. Съществува и зависимост от условията на производителя Lockheed Martin. Ако не бъдат договорени достатъчно изгодни условия, ползите може да останат ограничени.

Друг фактор са разходите. Изграждането на капацитет за поддръжка и усвояването на технологии изискват инвестиции, които трябва да се оправдаят във времето.















Политическата среда също може да окаже влияние. При промяна на приоритетите е възможно процесът да бъде преразгледан.

Какво следва



Предоговарянето е опит да се извлече по-голяма реална полза от проекта за F-16, като се засили ролята на България в поддръжката и развитието на капацитет.

Резултатът обаче ще зависи от това дали страната ще успее да договори по-добри условия и да използва ефективно предоставените възможности. В противен случай съществува риск промените да останат ограничени като ефект, въпреки амбициите за по-голяма добавена стойност.