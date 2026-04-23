Четвъртък, 23 Април 2026, 12:51
Броят на милиардерите в света скача с 25% до 2031, неравенствата се задълбочават

Източник: БГНЕС
Броят на милиардерите по света може да достигне почти 4000 до 2031 г. В моментате са 3 110, сочи анализ на имотната компания Knight Frank, цитиран от The Guardian. Очакванията са броят им да нарасне с около 25% през следващите пет години и да достигне 3 915 души. Паралелно с това бързо се разширява и групата на свръхбогатите с имоти и активи над 30 млн. долара. Техният брой се увеличава от 162 191 души през 2021 г. до 713 626 в момента – ръст от над 300%.
 

Според ръководителя на изследванията в Knight Frank Лиъм Бейли основен двигател на това богатство са технологичните компании, особено секторът на изкуствения интелект. По думите му възможността за мащабиране на бизнес никога не е била по-голяма, което позволява бързо натрупване на огромни състояния.

 

Проучването показва, че най-бърз ръст на милиардерите се очаква в Саудитска Арабия, където броят им може да се увеличи от 23 през 2026 г. до 65 през 2031 г. Значителен ръст се прогнозира и за Полша – от 13 на 29 милиардери, както и за Швеция, където увеличението се очаква да бъде около 81%.

 

Тези тенденции се развиват на фона на задълбочаващо се неравенство в световен мащаб. Според последния доклад за глобалното неравенство по-малко от 60 000 души – или 0,001% от населението – контролират три пъти повече богатство от най-бедната половина на човечеството. Все по-често се чуват призиви за по-високо облагане на свръхбогатите, тъй като нараства и влиянието им върху политическите процеси.

 

Организацията Oxfam също отчита рекорден брой нови милиардери през последната година, като общото им богатство достига 18,3 трилиона долара. Сред най-богатите хора в света начело остава Илон Мъск с нетно състояние от около 785,5 млрд. долара, следван от съоснователя на Google Лари Пейдж и основателя на Amazon Джеф Безос.

 

Според експерти политическата нестабилност, данъчните реформи и по-строгото регулиране насочват милиардерите към ограничен брой градове, предлагащи повече предвидимост и сигурност.

 

Прогнозите сочат още, че до 2031 г. структурата на световното богатство ще се промени – Азиатско-тихоокеанският регион може да изпревари Северна Америка по брой милиардери, достигайки 37,5% от всички, срещу 27,8% за Северна Америка.

