Държавата системно бави плащанията за лични асистенти

Държавата системно бави плащанията за лични асистенти
Източник: БГНЕС
Множество сигнали за забавени възнаграждения на лични асистенти в страната са принудили омбудсманът Велислава Делчева да отправи препоръка до Агенцията за социално подпомагане (АСП). В нея тя настоява за спешни мерки за навременно изплащане на средствата, по-добра координация между институциите и създаване на ясен механизъм за информиране на гражданите при забавяния, съобщават от институцията на обществения защитник, цитирани от БТА.
 

По данни от сигналите изплащането на възнагражденията се бави системно, въпреки че по Закона за личната помощ средствата трябва да се превеждат до 20-о число на месеца. Засегнатите граждани посочват, че има неяснота относно отговорността за забавянето – между АСП и общините, което води до сериозни затруднения в ежедневието им. Според омбудсмана това създава риск и за грижата за хората с увреждания.

 

Част от личните асистенти съобщават и за натрупани финансови затруднения, включително задължения към банки и допълнителни такси и лихви за просрочия. Това допълнително утежнява тяхното положение, подчертава Делчева. Тя посочва, че при системни проблеми е необходимо да се предприемат трайни мерки, включително законодателни или организационни промени, които да предотвратят подобни ситуации в бъдеще.

 

Само преди дни омбудсманът отправи и други спешни препоръки, включително за гарантиране на правата на зрелостниците при предстоящите държавни зрелостни изпити. Повод за реакцията ѝ беше решение на Върховния административен съд, с което се отменят ключови разпоредби от Наредба № 11, свързани с оценяването на резултатите.

 

В становище до служебния министър на образованието проф. Сергей Игнатов омбудсманът изрази тревога, че липсата на ясни и действащи правила може да създаде риск за нормалното провеждане на матурите. Според нея отпадането на част от нормативната уредба оставя празноти в процедурите, които трябва да бъдат запълнени своевременно, за да се избегне правна несигурност.

 

 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Камерна пиано вечер с музика от Бах до Дебюси представя Венилина Малинова 0| 363 | Камерна пиано вечер с музика от Бах до Дебюси представя Венилина Малинова

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Накъде с Радев: Към планова икономика като Путин или по Лий Куан Ю? 19| 7454 | Накъде с Радев: Към планова икономика като Путин или по Лий Куан Ю?
Стокхолмски институт: Boeннитe paзxoди нa Бългapия – на нивaтa oт зopaтa нa дeмoĸpaциятa 5| 5626 | Стокхолмски институт: Boeннитe paзxoди нa Бългapия – на нивaтa oт зopaтa нa дeмoĸpaциятa
БАН отбелязва 150 години от Априлското въстание с тържествено общобългарско събрание 0| 4671 | БАН отбелязва 150 години от Априлското въстание с тържествено общобългарско събрание
Когато дезинформацията работи: Морбили се връща с ръста на антиваксърството 5| 4325 | Когато дезинформацията работи: Морбили се връща с ръста на антиваксърството
Социалното министерство посочи условията за пенсия през 2026 година 0| 3285 | Социалното министерство посочи условията за пенсия през 2026 година
Фридрих Мерц: Украйна може да загуби територии за да има мир. Влизане в ЕС – след 2028 3| 3197 | Фридрих Мерц: Украйна може да загуби територии за да има мир. Влизане в ЕС – след 2028
Кеш срещу боклук: Как ще си връщаме парите за пластмасовите бутилки 4| 3138 | Кеш срещу боклук: Как ще си връщаме парите за пластмасовите бутилки
Предложението на Иран: отваряме Ормуз, преговорите по ядрения въпрос – по-късно 12| 2905 | Предложението на Иран: отваряме Ормуз, преговорите по ядрения въпрос – по-късно
