Държавата системно бави плащанията за лични асистенти

По данни от сигналите изплащането на възнагражденията се бави системно, въпреки че по Закона за личната помощ средствата трябва да се превеждат до 20-о число на месеца. Засегнатите граждани посочват, че има неяснота относно отговорността за забавянето – между АСП и общините, което води до сериозни затруднения в ежедневието им. Според омбудсмана това създава риск и за грижата за хората с увреждания.

Част от личните асистенти съобщават и за натрупани финансови затруднения, включително задължения към банки и допълнителни такси и лихви за просрочия. Това допълнително утежнява тяхното положение, подчертава Делчева. Тя посочва, че при системни проблеми е необходимо да се предприемат трайни мерки, включително законодателни или организационни промени, които да предотвратят подобни ситуации в бъдеще.

Само преди дни омбудсманът отправи и други спешни препоръки, включително за гарантиране на правата на зрелостниците при предстоящите държавни зрелостни изпити. Повод за реакцията ѝ беше решение на Върховния административен съд, с което се отменят ключови разпоредби от Наредба № 11, свързани с оценяването на резултатите.

В становище до служебния министър на образованието проф. Сергей Игнатов омбудсманът изрази тревога, че липсата на ясни и действащи правила може да създаде риск за нормалното провеждане на матурите. Според нея отпадането на част от нормативната уредба оставя празноти в процедурите, които трябва да бъдат запълнени своевременно, за да се избегне правна несигурност.