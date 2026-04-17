Помощта може да бъде насочена към рибари, производители на аквакултури, преработватели и търговци. Предвиждат се компенсации за загубени доходи и за нараснали разходи, включително тези, свързани с поскъпването на енергията. Възможно е също така да се финансират организации, които временно съхраняват продукция с цел стабилизиране на пазарните цени.

Мерките ще се прилагат със задна дата – от 28 февруари, и ще покриват разходи до края на 2026 г. Паралелно с това се обсъжда въвеждането на допълнителна временна държавна помощ, която все още се координира.

От Европейската комисия посочват, че военните действия в региона са довели до ръст на цените на енергията и суровините, което е увеличило разходите и е свило печалбите в сектора. Част от риболовния флот вече е спрял работа поради намалена рентабилност. Подобен механизъм за подкрепа беше въведен и през 2022 г. след войната в Украйна.