ЕС дава 760 млн. евро в помощ за рибарите, всяка държава решава дали да се възползва

Източник: БГНЕС Редактор: Frognews
Държавите от Европейски съюз ще получат възможност да подпомогнат финансово рибарския сектор заради негативните последици от конфликта в Близкия изток, съобщи Европейската комисия, цитирана от ДПА. За целта са налични около 760 млн. евро, които са предвидени за кризисна подкрепа до 2027 г. и вече могат да бъдат използвани. Всяка държава членка сама ще решава дали да се възползва от средствата, както и как да ги разпредели и управлява.
 

Помощта може да бъде насочена към рибари, производители на аквакултури, преработватели и търговци. Предвиждат се компенсации за загубени доходи и за нараснали разходи, включително тези, свързани с поскъпването на енергията. Възможно е също така да се финансират организации, които временно съхраняват продукция с цел стабилизиране на пазарните цени.

 

Мерките ще се прилагат със задна дата – от 28 февруари, и ще покриват разходи до края на 2026 г. Паралелно с това се обсъжда въвеждането на допълнителна временна държавна помощ, която все още се координира.

 

От Европейската комисия посочват, че военните действия в региона са довели до ръст на цените на енергията и суровините, което е увеличило разходите и е свило печалбите в сектора. Част от риболовния флот вече е спрял работа поради намалена рентабилност. Подобен механизъм за подкрепа беше въведен и през 2022 г. след войната в Украйна.

