Днес ВСС ще заседава за пръв път след оставката на Сарафов
Ден след оставката на Борислав Сарафов днес ще има пленум на Висшия съдебен съвет. В дневния ред на заседанието са въпросите свързани с бюджета и финансите.
Новият изпълняващ функциите главен прокурор Ваня Стефанова няма пречка да участва в заседанията на Пленума на ВСС или да ръководи тези на Прокурорската колегия. Според юристи е спорно дали има право на глас при вземане на решения.
