Реклама / Ads
Сряда, 06 Май 2026, 08:19
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
2| 2234 | НОВИНИ

ДПС на „Дондуков“ 2: Очакваме от мнозинството реформи в съдебната система и нов бюджет

ДПС на „Дондуков“ 2: Очакваме от мнозинството реформи в съдебната система и нов бюджет
Редактор: Frognews
Представители на Движението за права и свободи (ДПС) проведоха консултации в Президентството в рамките на процедурата по връчване на първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. Делегацията на партията, водена от Халил Летифов и Айтен Сабри, включваше още Фатма Йълдъс, Атидже Алиева, Джем Яменов и Иво Цанев.
 

По време на срещата зам.-председателят на партията Айтен Сабри декларира, че ДПС ще бъде конструктивна опозиция в 52-ото Народно събрание.

 

Тя подчерта, че формацията ще настоява за нормален диалог между политическите партии и институциите, поставяйки акцент върху защитата на правата и свободите на гражданите. Сабри допълни, че партията ще подкрепя всяка политика, която е в интерес на общините, бизнеса и хората, с фокус върху мерки за семействата, децата и младежите. Халил Летифов от своя страна увери, че ДПС осъзнава ясно посланието на избирателите и силата на абсолютното мнозинство на „Прогресивна България“.

 

Той посочи, че партията очаква да види конкретни предложения от победителите за промяна в съдебната система, включително за реформи във Висшия съдебен съвет и позицията на главния прокурор.

 

В рамките на разговорите бе подчертано, че за ДПС остават приоритетни евроатлантическото партньорство и поддържането на трайни и добронамерени отношения със САЩ. Партията заяви готовност да работи за предлагане и подкрепа на мерки за овладяване на инфлацията и цените, както и за изготвяне на дългосрочни стратегии за държавния бюджет.

 

Президентът Илияна Йотова потвърди, че след убедителната победа на „Прогресивна България“ в Народното събрание е налице нова политическа ситуация. Тя подчерта, че в ръцете на мнозинството е цялата отговорност за това как ще изглежда изпълнителната власт и как ще се управлява страната.

 

Йотова изрази очакване България да има ново редовно правителство още до края на настоящата седмица, като посочи, че първата и най-важна задача пред новия парламент и мнозинството е приемането на нов държавен бюджет.

 

Консултациите при държавния глава продължават по график, като до момента вече бяха проведени срещи с представители на „Прогресивна България“ и ГЕРБ-СДС. Следващите разговори са насрочени с парламентарните групи на „Демократична България“, „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“.




f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Подкрепата за правителството на Мерц се срина до 11% 0| 2213 | Подкрепата за правителството на Мерц се срина до 11% Автомобилна вълна от изток: Китайските производители в търсене на своя „момент Ярис“ 0| 2248 | Автомобилна вълна от изток: Китайските производители в търсене на своя „момент Ярис“ Mythos изплаши САЩ: Вашингтон започва да проверява новите AI модели 0| 2305 | Mythos изплаши САЩ: Вашингтон започва да проверява новите AI модели Възобновиха делото срещу варненския кмет Благомир Коцев 4| 2300 | Възобновиха делото срещу варненския кмет Благомир Коцев

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Когато природата изпревари инженерната мисъл: Защо свлачището край Смолян е само началото 2| 7709 | Когато природата изпревари инженерната мисъл: Защо свлачището край Смолян е само началото
Липсват 569 млн. лева, осигурени за свлачища, твърди министър Найденов 3| 4610 | Липсват 569 млн. лева, осигурени за свлачища, твърди министър Найденов
FT: Страх тресе Кремъл, Путин живее при все по-засилени мерки за сигурност и изолация 17| 3334 | FT: Страх тресе Кремъл, Путин живее при все по-засилени мерки за сигурност и изолация
С разрушители и самолети: САЩ започват да извеждат блокираните в Ормуз кораби 5| 2923 | С разрушители и самолети: САЩ започват да извеждат блокираните в Ормуз кораби
И Фицо се отказа от парада за 9 май в Москва 10| 2920 | И Фицо се отказа от парада за 9 май в Москва
Нужна ни е още една ескадрила изтребители, заснехме клип като "Топ Гън", разкри ген. Русев 9| 2904 | Нужна ни е още една ескадрила изтребители, заснехме клип като "Топ Гън", разкри ген. Русев
Украинските дронове могат да атакуват една четвърт от територията на Русия и 70% от населението ѝ 4| 2803 | Украинските дронове могат да атакуват една четвърт от територията на Русия и 70% от населението ѝ
Напрежението в Близкия изток отново ескалира 4| 2750 | Напрежението в Близкия изток отново ескалира
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 