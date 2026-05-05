По време на срещата зам.-председателят на партията Айтен Сабри декларира, че ДПС ще бъде конструктивна опозиция в 52-ото Народно събрание.

Тя подчерта, че формацията ще настоява за нормален диалог между политическите партии и институциите, поставяйки акцент върху защитата на правата и свободите на гражданите. Сабри допълни, че партията ще подкрепя всяка политика, която е в интерес на общините, бизнеса и хората, с фокус върху мерки за семействата, децата и младежите. Халил Летифов от своя страна увери, че ДПС осъзнава ясно посланието на избирателите и силата на абсолютното мнозинство на „Прогресивна България“.

Той посочи, че партията очаква да види конкретни предложения от победителите за промяна в съдебната система, включително за реформи във Висшия съдебен съвет и позицията на главния прокурор.

В рамките на разговорите бе подчертано, че за ДПС остават приоритетни евроатлантическото партньорство и поддържането на трайни и добронамерени отношения със САЩ. Партията заяви готовност да работи за предлагане и подкрепа на мерки за овладяване на инфлацията и цените, както и за изготвяне на дългосрочни стратегии за държавния бюджет.

Президентът Илияна Йотова потвърди, че след убедителната победа на „Прогресивна България“ в Народното събрание е налице нова политическа ситуация. Тя подчерта, че в ръцете на мнозинството е цялата отговорност за това как ще изглежда изпълнителната власт и как ще се управлява страната.

Йотова изрази очакване България да има ново редовно правителство още до края на настоящата седмица, като посочи, че първата и най-важна задача пред новия парламент и мнозинството е приемането на нов държавен бюджет.

Консултациите при държавния глава продължават по график, като до момента вече бяха проведени срещи с представители на „Прогресивна България“ и ГЕРБ-СДС. Следващите разговори са насрочени с парламентарните групи на „Демократична България“, „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“.