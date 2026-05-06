Реклама / Ads
Четвъртък, 07 Май 2026, 00:16
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
4| 2178 | НОВИНИ

ИПБ: Разкрита е схема за източване на милиони чрез пътни ремонти

ИПБ: Разкрита е схема за източване на милиони чрез пътни ремонти
Редактор: Frognews
Институт за пътна безопасност обвини Агенция „Пътна инфраструктура“ в създаване на модел за източване на публични средства чрез неясни задания за ремонт и поддръжка на пътищата. Повод за острата реакция е публикуването на документи от страна на министъра на регионалното развитие Николай Найденов в последния му работен ден. Според организацията тези материали разкриват системни слабости и липса на контрол при възлагането на дейности.
 

От института твърдят, че заданията са формулирани общо и не съдържат конкретни обекти и локации, което затруднява проследяването на реално извършените ремонти. Според тях това създава условия за непрозрачно разходване на средства и невъзможност за ефективен одит.

 

В становището се посочва още, че различните областни пътни управления работят по собствени правила, без единни стандарти, което допълнително усложнява контрола върху дейностите.

 

От Институт за пътна безопасност предупреждават, че липсата на яснота и контрол при ремонтите не само води до финансови загуби, но и създава риск за безопасността по пътищата.

 

Организацията настоява за пълна ревизия на дейностите, въвеждане на ясни стандарти и механизми за проследяване, както и по-голяма прозрачност при разходването на публични средства.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Мотоциклетист загина край Омуртаг, верижна катастрофа на „Хемус“ 1| 1066 | Мотоциклетист загина край Омуртаг, верижна катастрофа на „Хемус“ Откриха Джиро д’Италия в Бургас, първият етап стартира на 8 май 0| 1315 | Откриха Джиро д’Италия в Бургас, първият етап стартира на 8 май Самолетоносачи на САЩ и Франция се разместват край Близкия изток 0| 1768 | Самолетоносачи на САЩ и Франция се разместват край Близкия изток Около 120 000 автомобила се връщат към София след празниците 3| 1857 | Около 120 000 автомобила се връщат към София след празниците

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Цените растат заради увеличеното потребление и липсата на антиинфлационна политика, смята финансистът Л.Дацов 12| 6533 | Цените растат заради увеличеното потребление и липсата на антиинфлационна политика, смята финансистът Л.Дацов
И Фицо се отказа от парада за 9 май в Москва 11| 6262 | И Фицо се отказа от парада за 9 май в Москва
Липсват 569 млн. лева, осигурени за свлачища, твърди министър Найденов 4| 4937 | Липсват 569 млн. лева, осигурени за свлачища, твърди министър Найденов
ДБ и ПП при президента разделени, но със сходни послания 7| 4458 | ДБ и ПП при президента разделени, но със сходни послания
Сбогом, цивилизация: Русия напълно спира мобилния интернет преди 9 май 1| 3834 | Сбогом, цивилизация: Русия напълно спира мобилния интернет преди 9 май
Нужна ни е още една ескадрила изтребители, заснехме клип като "Топ Гън", разкри ген. Русев 9| 3151 | Нужна ни е още една ескадрила изтребители, заснехме клип като "Топ Гън", разкри ген. Русев
Напрежението в Близкия изток отново ескалира 5| 2909 | Напрежението в Близкия изток отново ескалира
Украинските дронове могат да атакуват една четвърт от територията на Русия и 70% от населението ѝ 5| 2899 | Украинските дронове могат да атакуват една четвърт от територията на Русия и 70% от населението ѝ
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 