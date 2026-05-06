ИПБ: Разкрита е схема за източване на милиони чрез пътни ремонти

От института твърдят, че заданията са формулирани общо и не съдържат конкретни обекти и локации, което затруднява проследяването на реално извършените ремонти. Според тях това създава условия за непрозрачно разходване на средства и невъзможност за ефективен одит.

В становището се посочва още, че различните областни пътни управления работят по собствени правила, без единни стандарти, което допълнително усложнява контрола върху дейностите.

От Институт за пътна безопасност предупреждават, че липсата на яснота и контрол при ремонтите не само води до финансови загуби, но и създава риск за безопасността по пътищата.

Организацията настоява за пълна ревизия на дейностите, въвеждане на ясни стандарти и механизми за проследяване, както и по-голяма прозрачност при разходването на публични средства.