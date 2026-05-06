Украйна отхвърля „примирието“ за 9 май: Русия го нарушава още от първите часове

Редактор: Илияна Маринкова
Украйна не вижда причина да спазва предложеното от Владимир Путин временно примирие около 9 май, тъй като то е свързано единствено с провеждането на военния парад в Москва. Това заяви високопоставен украински представител.
 

Позицията идва на фона на данни, че Русия е нарушила предложеното от Володимир Зеленски прекратяване на огъня над 1800 пъти само няколко часа след началото му на 6 май.

 

От Киев подчертават, че са готови за реално и безусловно примирие, но не и за краткосрочни договорки, които според тях целят единствено да осигурят спокойното провеждане на тържествата за Деня на победата в Русия.







Председателят на външната комисия в украинския парламент Олександър Мережко заяви, че подобни инициативи са знак за слабост и опит да се избегнат евентуални удари, които биха компрометирали парада.

 

Анализатори също смятат, че предложенията за временни примирия са част от по-широка стратегия – да се създаде впечатление за готовност за мир, включително пред международни партньори като Доналд Тръмп.

 

Досегашният опит показва, че подобни договорености рядко се спазват. По данни на украинската страна, по време на предишното примирие за Великден Русия е извършила над 10 000 нарушения в рамките на едва 32 часа.

 

От своя страна Москва обвинява Киев, че също е нарушил договорките, но украинските власти не са коментирали тези твърдения.

 

На този фон напрежението остава високо, а перспективите за устойчиво прекратяване на огъня – несигурни.

