Четвъртък, 07 Май 2026, 00:17
Почина създателят на CNN Тед Търнър

Тед Търнър, медиен предприемач и пионер в телевизионните новини, е починал на 87-годишна възраст, съобщиха от Turner Enterprises. Роденият в Охайо бизнесмен остава в историята най-вече с основаването на CNN през 1980 г. – първата 24-часова новинарска телевизия в света, която променя начина, по който се отразяват събитията в реално време.
 

Освен медийния си успех, Търнър изгражда широка бизнес империя, включваща кабелни канали, спортни отбори като Atlanta Braves и редица развлекателни проекти. Той е известен и като филантроп, основател на United Nations Foundation, както и активен защитник на околната среда и каузи като ядреното разоръжаване.

 

През 1991 г. е обявен за „Човек на годината“ от Time заради влиянието си върху глобалната медийна среда.

 

В по-късните години Търнър се оттегля от активния бизнес, след като продава мрежите си на Time Warner, но остава свързан с CNN, която определя като „най-голямото постижение“ в живота си.

 

През 2018 г. той съобщава, че страда от деменция с телца на Леви – прогресивно неврологично заболяване. В началото на 2025 г. беше хоспитализиран с пневмония, но по-късно се възстанови.

 

Тед Търнър оставя след себе си пет деца, 14 внуци и двама правнуци.

