САЩ и Иран се движат към споразумение. Тръмп заплашва с нови удари при провал

Редактор: Frognews
САЩ и Иран изглежда се приближават към първоначално споразумение за край на войната. Доналд Тръмп предупреди, че при липса на сделка може да последва нова вълна от бомбардировки. Американският президент заяви, че конфликтът може скоро да приключи и да се възстановят доставките на петрол и газ, блокирани заради затварянето на Ормузкия проток. Според него обаче това зависи от готовността на Техеран да приеме предложените условия.
 

По информация на американски медии Вашингтон работи по рамково споразумение, което включва замразяване на иранската ядрена програма, облекчаване на санкциите и отваряне на протока за търговски кораби. Засега официално потвърждение няма.

 

„Ако не се съгласят, бомбардировките ще започнат – и ще бъдат с много по-голяма интензивност“, заяви Тръмп.







Ролята на Китай


На този фон Китай засилва дипломатическите си усилия. В Пекин външният министър Ван И призова за цялостно прекратяване на огъня след среща с иранския си колега Абас Арагчи.

 

Китай, като основен купувач на ирански петрол, има ключово влияние върху Техеран. Вашингтон настоява Пекин да използва това влияние, за да убеди Иран да отвори Ормузкия проток.

 

Напрежение около морския коридор


Междувременно стотици търговски кораби остават блокирани в Персийския залив. САЩ временно прекратиха операцията си за осигуряване на безопасен коридор – т.нар. „Project Freedom“ – с надеждата да дадат шанс на преговорите.

 

Затварянето на протока вече доведе до рязко поскъпване на горивата и сътресения на световните пазари, въпреки че цените на петрола започнаха леко да се стабилизират около 100 долара за барел.

 

Какво следва


Крехкото примирие между Вашингтон и Техеран се задържа от началото на април, но досегашните преговори не доведоха до пробив. Очаква се допълнителен импулс да даде и предстоящата среща на Тръмп с китайския президент Си Дзинпин в средата на май.

 

Дали ще бъде постигнато споразумение или ще последва нова ескалация, остава ключов въпрос не само за региона, но и за глобалната икономика.

