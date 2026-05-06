Около 120 000 автомобила се връщат към София след празниците

За облекчаване на трафика временно ще бъде ограничено движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по основни пътни артерии – АМ „Тракия“, АМ „Хемус“, АМ „Струма“ и участъци от път I-1. Мярката цели да намали задръстванията и риска от пътни инциденти при засиленото движение.

Допълнителни ограничения остават в сила по АМ „Струма“ в участъка между 97-и и 104-и километър в посока София, където движението е пренасочено по обходен маршрут заради свличане на земна маса край 103-и км. Трафикът от Сандански към Благоевград преминава по път I-1, докато движението в обратната посока е без ограничения.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават шофьорите да карат внимателно, да спазват ограниченията на скоростта и да избягват рискови изпреварвания, които могат да застрашат безопасността на пътя.