Четвъртък, 07 Май 2026, 00:16
Около 120 000 автомобила се връщат към София след празниците

Редактор: Frognews
Засилен трафик към София се очаква тази вечер след края на поредицата почивни дни около 1 и 6 май. По данни на институциите около 120 000 автомобила ще се насочат към столицата, като най-интензивно движение се прогнозира в следобедните и вечерните часове до около 21:00 ч.
 

За облекчаване на трафика временно ще бъде ограничено движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по основни пътни артерии – АМ „Тракия“, АМ „Хемус“, АМ „Струма“ и участъци от път I-1. Мярката цели да намали задръстванията и риска от пътни инциденти при засиленото движение.

 

Допълнителни ограничения остават в сила по АМ „Струма“ в участъка между 97-и и 104-и километър в посока София, където движението е пренасочено по обходен маршрут заради свличане на земна маса край 103-и км. Трафикът от Сандански към Благоевград преминава по път I-1, докато движението в обратната посока е без ограничения.

 

От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават шофьорите да карат внимателно, да спазват ограниченията на скоростта и да избягват рискови изпреварвания, които могат да застрашат безопасността на пътя.

