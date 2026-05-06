Четвъртък, 07 Май 2026, 00:17
ЦИК започва регистрация за частичните избори на 14 юни

От 7 май Централна избирателна комисия започва приемът на документи за регистрация на партии и коалиции за участие в частичните избори за кметове, насрочени за 14 юни 2026 г.
 

Заявления ще се подават до 9 май включително, всеки ден между 9:30 ч. и 17:00 ч., в сградата на Народно събрание.

 

От комисията уточняват, че Сметна палата вече е предоставила служебно необходимите удостоверения по Закона за политическите партии. Това означава, че участниците в изборите няма да трябва да ги представят допълнително към документите си.

 

Частични местни избори ще се проведат в осем населени места в страната.

