По данни на различни източници, два от корабите са били задържани и насочени към ирански води. По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще продължи блокадата на ирански пристанища, което увеличава риска от нови смущения в ключовия морски маршрут.

Кораб под либерийски флаг е бил ударен по мостика от стрелково оръжие и гранатомети североизточно от Оман. По данни на британските власти, капитанът е съобщил, че съдът е бил доближен от катер на Islamic Revolutionary Guard Corps, след което е последвал обстрел. Екипажът не е пострадал, няма и екологични щети, пише Reuters.

Втори кораб, плаващ под панамски флаг, също е бил обстрелван на около осем морски мили западно от Иран. Той не е получил повреди и екипажът е в безопасност.

Трети контейнеровоз, отново под либерийски флаг, е бил атакуван в същия район при напускане на протока. Корабът не е повреден, но е спрял временно движението си. И при този случай няма пострадали.

Според капитана на един от засегнатите кораби не е имало радиовръзка преди инцидента, въпреки че плавателният съд е получил разрешение да премине през протока.

Ормузкият проток е един от най-важните енергийни маршрути в света. Преди началото на войната на 28 февруари през него преминаваше около една пета от глобалните доставки на петрол и втечнен природен газ.