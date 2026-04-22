Иран атакува 3 кораба в Ормузкия проток, след като Тръмп удължи примирието

Иранската Революционна гвардия е открила огън по най-малко три контейнерни кораба в Ормузкия проток в сряда, съобщиха източници от морската сигурност и британската служба United Kingdom Maritime Trade Operations. Инцидентите идват на фона на нарастващо напрежение и поставят под въпрос усилията за деескалация на конфликта в региона.
 

По данни на различни източници, два от корабите са били задържани и насочени към ирански води. По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще продължи блокадата на ирански пристанища, което увеличава риска от нови смущения в ключовия морски маршрут.

 

Кораб под либерийски флаг е бил ударен по мостика от стрелково оръжие и гранатомети североизточно от Оман. По данни на британските власти, капитанът е съобщил, че съдът е бил доближен от катер на Islamic Revolutionary Guard Corps, след което е последвал обстрел. Екипажът не е пострадал, няма и екологични щети, пише Reuters.

 

Втори кораб, плаващ под панамски флаг, също е бил обстрелван на около осем морски мили западно от Иран. Той не е получил повреди и екипажът е в безопасност.

 

Трети контейнеровоз, отново под либерийски флаг, е бил атакуван в същия район при напускане на протока. Корабът не е повреден, но е спрял временно движението си. И при този случай няма пострадали.

 

Според капитана на един от засегнатите кораби не е имало радиовръзка преди инцидента, въпреки че плавателният съд е получил разрешение да премине през протока.

 

Ормузкият проток е един от най-важните енергийни маршрути в света. Преди началото на войната на 28 февруари през него преминаваше около една пета от глобалните доставки на петрол и втечнен природен газ.

