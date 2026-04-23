След неформалната вечеря лидерите ще проведат закрити заседания, както и среща с представители на Египет, Йордания, Ливан, Сирия и държавите от Персийския залив, посветена на регионалната сигурност.

Една от основните теми ще бъде конфликтът с Иран, който навлиза в осмата си седмица. Европейските лидери ще обсъждат както възможностите за деескалация, така и икономическите последици от затварянето на Ормузкия проток, довело до рязко поскъпване на енергийните ресурси. Въпреки това в ЕС няма единна позиция – Франция и Германия например имат различия по въпроса дали съюзът трябва да участва в охраната на корабоплаването в региона.

Паралелно с това всички страни членки са единодушни, че трябва да се намерят решения за намаляване на цените на енергията. Европейската комисия вече предложи пакет от мерки, включително промени в държавната помощ, ускоряване на електрификацията и мобилизиране на частни инвестиции. Срещата в Кипър ще бъде първата възможност лидерите да обсъдят дали тези мерки са достатъчни.

Въпреки геополитическото напрежение важен акцент остава и бюджетът на ЕС. Предвижда се обсъждане на новата седемгодишна финансова рамка на стойност около 1,8 трилиона евро. Целта е да се постигне споразумение още до края на годината, макар че това изглежда амбициозно предвид традиционните разногласия между държавите – по-богатите страни настояват за по-ограничени разходи, докато тези от Южна и Източна Европа подкрепят по-голям бюджет.

Допълнително усложнение е фактът, че от 2028 г. ЕС ще трябва да започне да изплаща значителни средства по общия дълг, натрупан по време на пандемията. В същото време се засилва и натискът бюджетът да бъде съобразен с новите геополитически реалности.

На дневен ред е и въпросът за взаимната отбрана в рамките на ЕС. Държави като Кипър настояват за по-ясни правила как ще се прилага клаузата за взаимопомощ при евентуална заплаха. Макар принципът да предвижда солидарна реакция от всички страни членки, на практика остава неясно как точно би изглеждала тази подкрепа.

Форумът се провежда и в момент на политически промени в Европа. След загубата на Виктор Орбан се очаква нов баланс в ЕС, като още през юни на масата за преговори ще има нови лидери. Въпреки това дипломати предупреждават да не се правят прибързани изводи за появата на нови силни фигури като него, като подчертават, че отсъствието му може дори да улесни вземането на решения в съюза.