С решението си ЦИК разписва всички основни срокове за подготовката на вота. До 9 май кметовете на съответните общини трябва да образуват избирателните секции. До същата дата партиите и коалициите, които вече са били регистрирани за участие в местните избори през октомври 2023 г., трябва да подадат заявление в комисията, ако искат да участват и в частичните избори през юни.

Политически сили, които не са участвали в местния вот през 2023 г., както и независими кандидати, също могат да се включат, но трябва да преминат през процедура по регистрация в ЦИК. Така на практика частичните избори ще отворят нова кампания както за вече представените партии, така и за нови претенденти на местно ниво.

Освен в район „Средец“ в София, частични местни избори ще има и в още 11 населени места в страната. Това са Долна Диканя в община Радомир, Дедино в община Ардино, Бата в община Поморие, Бъдеще в община Стара Загора, Орешник в община Тополовград, Вратца в община Кюстендил, Гроздьово в община Долни чифлик, Лиляч в община Невестино, Чинтулово в община Сливен, Градище в община Левски и Долище в община Кърджали.

Предизборната кампания ще започне официално на 24 май и ще продължи до 12 юни. Това означава, че кандидатите ще разполагат с малко под три седмици, за да представят програмите си и да убедят избирателите.

Вотът на 14 юни ще бъде важен не само заради избора на нов районен кмет в центъра на София, но и защото ще покаже каква е политическата мобилизация на местно ниво след последните редовни избори. В район „Средец“ изборът ще се следи особено внимателно, тъй като става дума за един от ключовите райони на столицата.