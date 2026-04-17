Отдръпването започва още преди изборната загуба на унгарския премиер Виктор Орбан, но поражението му допълнително ускорява процеса. В кампанията си той получи подкрепа от Тръмп и дори посещение от американския вицепрезидент Джей Ди Ванс, което обаче не се отрази добре на избирателите.

Според анализатори близостта до САЩ в настоящата международна обстановка – включително войната в Близкия изток и нарастващите цени на енергията – се възприема негативно от част от европейските гласоподаватели. Именно това кара партии като френската „Национален сбор“ да избягват прекалено явни връзки с Тръмп преди ключови избори.

Подобна стратегия следват и представители на германската партия „Алтернатива за Германия“, които също омаловажават значението на подкрепата от американския президент в предизборен контекст. Някои дори смятат, че демонстративната близост с него е навредила на Орбан.

В Италия премиерът Джорджа Мелони също е поставена в деликатна ситуация, особено след критиките на Тръмп към папата, което я принуждава да балансира между вътрешнополитическите си позиции и външните съюзи.

Въпреки това отношенията с администрацията на Тръмп не са напълно прекъснати. Европейските десни партии продължават да поддържат контакти с американски представители, но се стремят да не изглеждат зависими или прекалено обвързани.

В по-широк план, макар влиянието на Тръмп да отслабва, наследството на Орбан остава значимо. Неговият модел – критика към европейските институции, по-твърда линия срещу Брюксел и акцент върху националния суверенитет – продължава да вдъхновява редица партии в Европа. Според представители на този политически лагер загубата на Орбан не означава край на противопоставянето срещу Европейската комисия. Те дори виждат бъдещи възможности, особено ако голяма държава като Франция поеме водеща роля след следващите избори.