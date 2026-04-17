Петък, 17 Април 2026, 14:43
За колекционерите: БНБ пуска сребърна монета „150 години от Априлското въстание“

За колекционерите: БНБ пуска сребърна монета „150 години от Априлското въстание“
Източник: БНБ
Българската народна банка (БНБ) пуска в обращение нова сребърна колекционерска монета, посветена на 150-годишнината от Априлското въстание. Емисията ще бъде достъпна от 20 април и е част от серията „Българското възраждане“. Монетата е с номинал 10 евро. Продажната ѝ цена при пускане е 144 евро (281,64 лв.), като е изработена от сребро с висока проба 999/1000.
 

Тиражът е ограничен до 5000 броя. На лицевата страна е изобразена емблемата на БНБ с годината „1879“, а под нея – Мостът на Първата пушка в Копривщица, заедно с годината на емисията „2026“ и номинала „10 ЕВРО“.

 

На обратната страна е изобразено революционното знаме с надпис „СВОБОДА ИЛИ СМЪРТЬ“, както и коронован лъв, под който са вписани годината „1876“ и лаврови клонки.

 

Продажбите ще се извършват на касите на БНБ в София – както в централната сграда на площад „Княз Александър I“, така и в касовия център на улица „Михаил Тенев“, както и чрез определени търговски банки и „Монетен двор“ ЕАД.

 

Закупуването ще бъде ограничено до една монета на клиент, независимо дали е за лично ползване или чрез пълномощник с нотариално заверен документ. Лица под 18 години нямат право на покупка.

 

Монетата ще бъде разпространена и чрез банки като „Инвестбанк“, ПИБ, „Тексим Банк“, „Токуда Банк“ и ЦКБ, както и чрез „Монетен двор“ ЕАД.

