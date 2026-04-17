Тиражът е ограничен до 5000 броя. На лицевата страна е изобразена емблемата на БНБ с годината „1879“, а под нея – Мостът на Първата пушка в Копривщица, заедно с годината на емисията „2026“ и номинала „10 ЕВРО“.

На обратната страна е изобразено революционното знаме с надпис „СВОБОДА ИЛИ СМЪРТЬ“, както и коронован лъв, под който са вписани годината „1876“ и лаврови клонки.

Продажбите ще се извършват на касите на БНБ в София – както в централната сграда на площад „Княз Александър I“, така и в касовия център на улица „Михаил Тенев“, както и чрез определени търговски банки и „Монетен двор“ ЕАД.

Закупуването ще бъде ограничено до една монета на клиент, независимо дали е за лично ползване или чрез пълномощник с нотариално заверен документ. Лица под 18 години нямат право на покупка.

Монетата ще бъде разпространена и чрез банки като „Инвестбанк“, ПИБ, „Тексим Банк“, „Токуда Банк“ и ЦКБ, както и чрез „Монетен двор“ ЕАД.