Рекордна заетост в ЕС и България през 2025 г. отчита Евростат

Общо 197,7 милиона души на възраст между 20 и 64 години са били заети през миналата година. Показателят бележи ръст от 0,3 процентни пункта спрямо 2024 г. Сравнението с 2023 г. показва увеличение от 0,8 процентни пункта в целия Съюз.

България също бележи забележителни резултати в този сектор. В страната коефициентът на заетост достигна 77 процента през 2025 г. Това е рекордно ниво за българския пазар на труда от 2009 година насам. България е пета в ЕС по годишен ръст на икономиката и заетостта според актуалните данни.

Сред държавите членки най-висока заетост е регистрирана в Малта. Там показателят е 83,6 процента. Нидерландия заема второ място с 83,4 процента. Чехия допълва челната тройка с 82,9 процента заетост сред населението.

На другия полюс се намира Италия с най-нисък коефициент от 67,6 процента. Румъния и Гърция също са в долната част на класацията. Те отчитат съответно 69,0 и 71,0 процента заетост. Тези данни подчертават значителните регионални разлики в европейската икономика.

Разбивката по пол показва трайни тенденции в Общността. Заетостта сред мъжете в ЕС достига 80,9 процента през 2025 година. Мъжката заетост е най-висока в Малта (89,1%) и Чехия (88,2%). Най-ниски нива се наблюдават в Белгия (76,4%) и Хърватия (76,8%).

При жените средният коефициент за ЕС е 71,3 процента. Естония води в тази категория с 81,4 процента заетост. Литва е единствената държава, където заетостта при жените е по-висока от тази при мъжете.

Разликата в заетостта между половете остава значителна. Тя възлиза на 9,6 процентни пункта средно за Съюза. Най-големи различия се наблюдават в Италия, Румъния и Гърция. Най-малка е разликата в Естония, Литва и Латвия.

Допълнителни данни показват положителен тренд в края на отчетната година. През четвъртото тримесечие на 2025 г. заетостта в ЕС нарасна с 0,2%. Безработицата в еврозоната спадна до 6,2% през декември. Безработицата в България е почти двойно по-ниска от средната за Общността.

Положителните тенденции продължават и през първите месеци на 2026 година. Над 16 000 души са започнали работа през март с подкрепата на Агенцията по заетостта. Министерството на труда планира нови процедури с бюджет от 150 милиона лева.