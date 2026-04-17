Решението нанесе сериозен удар върху търговската политика на администрацията.

Американската митническа и гранична служба съобщи, че е завършила първия етап от новата система CAPE, която ще обедини възстановяванията в единна електронна процедура, включително начисляване на лихви, когато е приложимо, вместо отделни плащания за всяка пратка. Към 9 април около 56 497 вносители вече са преминали необходимите стъпки за електронно възстановяване на общо 127 млрд. долара – над три четвърти от допустимите суми. Според съдебни документи над 330 000 вносители са платили въпросните мита по около 53 млн. пратки.

Въпреки това бизнесът остава предпазлив. Изпълнителният директор на Basic Fun Джей Форман, чиято компания претендира за възстановяване на 7 млн. долара, заявява: „Трябва да се притесняваш какво могат да направят, за да усложнят процеса“.

Финансовият директор на Oshkosh Мат Фийлд допълва, че е готов да подаде иск незабавно, но вероятно ще изчака системата да се стабилизира.

Други компании също съобщават за затруднения при регистрацията. Представител на Huntar Co. Джейсън Чунг коментира: „Ще е добре да си върнем тези пари“, но допълва, че процесът изглежда умишлено усложнен.

Администрацията на Тръмп има срок до началото на май да обжалва съдебното разпореждане за създаване на портала, което поражда опасения от ново забавяне.

Междувременно остава открит въпросът кой реално ще получи възстановените средства, след като американските потребители са понесли по-високи цени заради митата. Системата предвижда сумите да се връщат на регистрираните вносители, а не директно на крайните клиенти.

По време на бюджетно изслушване в Конгреса търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър е попитан дали има план за компенсации към домакинствата. Той отговаря, че щатските главни прокурори, които са спечелили делото, са поискали парите да бъдат върнати на компаниите и именно това се изпълнява.

Доколко успешни бяха тарифите на Тръмп?

Точно преди година президентът на САЩ Доналд Тръмп въведе мащабни мита върху вноса от почти всички държави. „Денят на освобождението“, както го нарече Белият дом, се превърна в ключов момент в търговската стратегия на Тръмп. В речта си тогава той представи тарифите като инструмент за икономически растеж на САЩ – чрез намаляване на търговския дефицит, стимулиране на вътрешното производство и създаване на нови работни места в индустрията.

През 2025 г. обаче БВП на САЩ нараства с 2,1% – най-бавният темп от пет години насам. И този растеж се свързва основно със стабилното нарастване на потребителските разходи и инвестициите в изкуствен интелект, посочват анализатори пред Reuters.

В същото време тарифите са оказали ограничено влияние върху икономическото производство на САЩ, показва нов доклад на Института „Брукингс“, цитиран от агенцията. Приблизително 57% от вноса е бил освободен от мита поради търговски споразумения и изключения, а по-голямата част от износа на САЩ не е бил обект на ответни тарифи, с изключение на Китай, което е ограничило общия ефект върху икономиката.

В крайна сметка през февруари 2026 г. Върховният съд на САЩ постанови, че президентът няма конституционни правомощия да налага универсални тарифи по Закона за международните извънредни икономически правомощия, с което на практика обезсили част от мерките от „Деня на освобождението“.

В отговор Тръмп въведе нова временна глобална тарифа от 10% върху целия внос в САЩ, използвайки други законови основания. Мярката е с ограничен срок на действие от 150 дни и подлежи на последващо одобрение от Конгреса.