Петък, 17 Април 2026, 14:44
Русия планира да разположи ядрени оръжия в Космоса, за да атакува спътници

ген. Стивън Уайтинг Източник: Instagram Редактор: Ивайло Александров
Русия планира да разположи ядрено оръжие в Космоса, за да атакува спътници и подобна атака ще предизвика глобален хаос. Това заяви генерал Стивън Уайтинг, началник на Космическото командване на САЩ, в интервю за вестник Times.
 

Генералът сподели, че Америка е силно обезпокоена от плана на Кремъл.

 

Това е част от тенденцията на засилена руска агресия в Космоса от началото на войната в Украйна, каза той. Планът включва „продължително заглушаване на сателитната комуникация и GPS“, което е в толкова голям мащаб, че излага на риск гражданските самолети.

 

Наред с предупрежденията си, Уайтинг призова правителството на британския премиер Киър Стармър да увеличи значително своя много оскъден бюджет за космическа отбрана, за да се справи с нарастващата заплаха от Москва, както и от Китай.

 

В интервюто Уайтинг заяви: „Русия остава високоразвита космическа сила и продължава да инвестира в противокосмически оръжия. Те обмислят да изведат в орбита ядрено противосателитно оръжие, което би изложило на риск всички сателити в ниска околоземна орбита, а това е резултат, който просто не можем да толерираме.“

 

На въпроса за мотивите на Русия за проекта той отговори: „От руска гледна точка те гледат към Съединените щати, гледат към НАТО и виждат там превъзходство на конвенционалните оръжия. И вярват, че нови начини за подкопаване на Съединените щати и НАТО, като например неутрализиране на нашите космически способности, им помагат да изравнят силите на бойното поле.“

 

Ядрено оръжие в Kосмоса би представлявало сериозно нарушение на Договора за космическото пространство, по който Русия е страна, отбелязва Times.

 

Изказването на Уайтинг е най-откритото публично изявление досега относно тази заплаха от страна на висш военен офицер от САЩ. За амбициите на Москва се заговори за първи път преди две години, след като през февруари 2024 г. служители на Пентагона информираха за тях членовете на Конгреса зад затворени врати. Оттогава Комисията по разузнаване на Камарата на представителите на САЩ настоява Белият дом да разсекрети известната информация за проекта, за да могат политиците да обсъдят заплахата за националната сигурност.

 

Въпреки действията на Москва, Уайтинг посочи Китай като най-големия конкурент на САЩ в Kосмоса. Суперсилата „напредва с главоломна скорост в Kосмоса“ и е разработила собствен космически арсенал, който включва средства за заглушаване на сателитни комуникации и GPS, оръжия с насочена енергия и противосателитни ракети. „Следващата голяма война вероятно ще бъде война, която ще започне в Kосмоса“, предупреди Уайтинг.

 

Въпреки новата космическа надпревара във въоръжаването, американският генерал счита, че война в Kосмоса не е неизбежна. „Нашата цел всеки ден е да се събуждаме и да предотвратяваме това да се случи, за да може човечеството да продължи да се възползва от всички предимства на Kосмоса.“


 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Д-р Николай Болтаджиев: Разликите в цените на лекарствата се превръщат в „законна кражба“ 0| 124 | Д-р Николай Болтаджиев: Разликите в цените на лекарствата се превръщат в „законна кражба“ Петер Мадяр се надява да положи клетва като премиер на Унгария на 9 или на 10 май 0| 143 | Петер Мадяр се надява да положи клетва като премиер на Унгария на 9 или на 10 май Рекордна заетост в ЕС и България през 2025 г. отчита Евростат 0| 170 | Рекордна заетост в ЕС и България през 2025 г. отчита Евростат

НАЙ-ЧЕТЕНИ
„Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха 8| 12223 | „Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха
Руският модел и блогър Виктория Боня към Путин: Крият от вас реалната ситуация, има страх в народа 15| 5830 | Руският модел и блогър Виктория Боня към Путин: Крият от вас реалната ситуация, има страх в народа
Шведският главнокомандващ: Русия може да завземе остров в Балтийско море всеки момент 9| 4931 | Шведският главнокомандващ: Русия може да завземе остров в Балтийско море всеки момент
Кремъл с огромни загуби: Русия надплатил 130 милиарда долара заради санкциите 4| 3899 | Кремъл с огромни загуби: Русия надплатил 130 милиарда долара заради санкциите
Американски кораби играят на „смъртоносна криеница“ с ирански мини 7| 3681 | Американски кораби играят на „смъртоносна криеница“ с ирански мини
Тръмп обяви отварянето на Ормузкия проток, Китай няма да доставя оръжие на Иран 17| 3530 | Тръмп обяви отварянето на Ормузкия проток, Китай няма да доставя оръжие на Иран
МВФ понижи прогнозата за икономическия растеж на България 3| 3518 | МВФ понижи прогнозата за икономическия растеж на България
Европа спешно подготвя резервен план, ако Тръмп изтегли САЩ от НАТО: WSJ го разкрива 5| 3434 | Европа спешно подготвя резервен план, ако Тръмп изтегли САЩ от НАТО: WSJ го разкрива
