На допитването гражданите ще отговарят с „да“ или „не“ на три основни въпроса, свързани с бъдещото развитие на индустриални проекти в общината. Те са:

Съгласни ли сте Община Карлово да не променя предназначението на имоти от Общия устройствен план с цел изграждане на производствени мощности за боеприпаси и барут?

Съгласни ли сте на територията на община Карлово да не бъде изградена производствена база за боеприпаси и взривни вещества, свързана с инвестиционно предложение на предприятията „Rheinmetall AG“ и „ВМЗ“ ЕАД?

Съгласни ли сте да бъде забранен строежът на завод за барут на територията на община Карлово?

За дата на провеждане на референдума е определен 28 юни 2026 г. Общинският съвет е одобрил и финансиране от 255 000 лева от бюджета на общината, както и провеждане на информационна и разяснителна кампания сред гражданите.

За да бъде валиден резултатът, е необходимо участие на поне 40% от имащите право на глас, според данните от последните парламентарни избори. По време на заседанието са били изразени и критики, че подобно допитване може да се превърне в скъпо социологическо проучване, както и съмнения относно законосъобразността на формулировката на въпросите.

Проектът за завод за барут и боеприпаси вече беше обявен като стратегически, свързан с националната сигурност, а българската държава и германският концерн официално стартираха инициативата за неговото изграждане в края на миналата година.