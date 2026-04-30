Четвъртък, 30 Април 2026, 15:12
Карлово ще решава с референдум за завода за барут на „Райнметал“ край Иганово

Карлово ще решава с референдум за завода за барут на „Райнметал“ край Иганово
Източник: БГНЕС
Общинският съвет в Карлово прие решение за провеждане на местен референдум относно изграждането на завода за барут на германския концерн „Райнметал“ край село Иганово. Решението е взето с 27 гласа „за“, 2 „против“ и 1 „въздържал се“, след продължителни и оспорвани дебати, които в крайна сметка са били прекратени от кмета и председателя на Общинския съвет, съобщава БНР.
 

На допитването гражданите ще отговарят с „да“ или „не“ на три основни въпроса, свързани с бъдещото развитие на индустриални проекти в общината. Те са:

 

  • Съгласни ли сте Община Карлово да не променя предназначението на имоти от Общия устройствен план с цел изграждане на производствени мощности за боеприпаси и барут?
  • Съгласни ли сте на територията на община Карлово да не бъде изградена производствена база за боеприпаси и взривни вещества, свързана с инвестиционно предложение на предприятията „Rheinmetall AG“ и „ВМЗ“ ЕАД?
  • Съгласни ли сте да бъде забранен строежът на завод за барут на територията на община Карлово?

 

За дата на провеждане на референдума е определен 28 юни 2026 г. Общинският съвет е одобрил и финансиране от 255 000 лева от бюджета на общината, както и провеждане на информационна и разяснителна кампания сред гражданите.

 

За да бъде валиден резултатът, е необходимо участие на поне 40% от имащите право на глас, според данните от последните парламентарни избори. По време на заседанието са били изразени и критики, че подобно допитване може да се превърне в скъпо социологическо проучване, както и съмнения относно законосъобразността на формулировката на въпросите.

 

Проектът за завод за барут и боеприпаси вече беше обявен като стратегически, свързан с националната сигурност, а българската държава и германският концерн официално стартираха инициативата за неговото изграждане в края на миналата година.

