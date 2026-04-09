Движението на изхода на столицата е почти напълно спряно. Хиляди автомобили са блокирани в района на „Църна маца“, а колоната продължава да расте бързо. На място вече има екипи на „Пътна полиция“ и Спешна помощ, но разчистването на платното се бави заради трудния достъп на техниката през натоварения трафик.

От Пътната полиция призовават гражданите, които все още не са поели на път, да отложат пътуването си или да използват алтернативни маршрути. Засиленият трафик преди почивните дни допълнително усложнява ситуацията, като нервността сред шофьорите е висока.

Алтернативни маршрути

За да избегнете блокадата, експертите съветват да използвате:

* Подбалканския път (I-6) през Саранци и Пирдоп.

* Стария път за Пловдив (I-8) през Ихтиман (важи само ако успеете да излезете от София през бул. „Цариградско шосе“ преди основното задръстване).



Очаква се нормализиране на трафика не по-рано от късните часове на вечерта, при условие че няма нови инциденти.

Бъдете внимателни, спазвайте дистанция и не навлизайте в аварийната лента, за да осигурите достъп на линейките!