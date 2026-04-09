Реклама / Ads
Събота, 11 Април 2026, 04:48
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
3| 2468 | НОВИНИ

Километрична „тапа“ на АМ „Тракия“: Верижна катастрофа блокира изхода на София

Километрична „тапа“ на АМ „Тракия“: Верижна катастрофа блокира изхода на София
Редактор: Frognews
Празничното пътуване за Великден започна с тежък инцидент и огромно напрежение на пътя. Огромно задръстване, надхвърлящо 10 километра, се образува на автомагистрала „Тракия“ в посока Пловдив. Причината е верижна катастрофа, станала в района на отбивката за село Лозен.
 

Движението на изхода на столицата е почти напълно спряно. Хиляди автомобили са блокирани в района на „Църна маца“, а колоната продължава да расте бързо. На място вече има екипи на „Пътна полиция“ и Спешна помощ, но разчистването на платното се бави заради трудния достъп на техниката през натоварения трафик.

 

От Пътната полиция призовават гражданите, които все още не са поели на път, да отложат пътуването си или да използват алтернативни маршрути. Засиленият трафик преди почивните дни допълнително усложнява ситуацията, като нервността сред шофьорите е висока.

 

Алтернативни маршрути

 

За да избегнете блокадата, експертите съветват да използвате:

 

* Подбалканския път (I-6) през Саранци и Пирдоп.
* Стария път за Пловдив (I-8) през Ихтиман (важи само ако успеете да излезете от София през бул. „Цариградско шосе“ преди основното задръстване).


Очаква се нормализиране на трафика не по-рано от късните часове на вечерта, при условие че няма нови инциденти.

 

Бъдете внимателни, спазвайте дистанция и не навлизайте в аварийната лента, за да осигурите достъп на линейките!

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 