Около 800 000 души по поречието на Дунав са изложени на пряк риск от епидемиологична опасност. Ситуацията в Община Тутракан вече се определя като свръхкритична. Кметът д-р Димитър Стефанов алармира, че повишаването на температурите ускорява развитието на насекомите. Първото поколение комари се очаква да се излюпи до края на текущата седмица.

Вече ситуацията не е критична, а е свръхкритична по простата причина, че температурите на въздуха се повишиха и развитието на популацията на комари ще се ускори. Развитието на популацията на комара изисква между 5 и 14 дни, в зависимост от климатичните условия, и понеже вече се покачиха температурите, най-вероятно до края на тази седмица ще се излюпи и първото поколение комари, което наистина ще застраши здравето и спокойствието на много хора

Данните от научните изследвания в региона са притеснителни за общественото здраве. Над 12% от комарите по Дунав са маларийни, а повече от 6% са тигрови комари. Тези видове са известни преносители на опасната Западнонилска треска. В момента нивото на реката е високо. Това позволява извършването на ларвицидна обработка до края на месец май.

Кметът на Русе също изрази загриженост относно забавянето на държавните мерки. Общината планира осем самостоятелни пръскания в населените места. Ефективността им обаче ще бъде ниска без обработка на държавните територии. В същото време Министерството на здравеопазването води разговори за осигуряване на необходимото финансиране.

Проблемът се корени в провалените процедури по обществените поръчки. Д-р Димитър Стефанов посочва, че експертни грешки в министерството са довели до сегашното положение. Липсата на обратна връзка след предложени три варианта за решение засилва напрежението сред местната власт.

Ситуацията не може вече да се овладее с ларвицидна обработка. Стигна се дотук, защото се забавиха обществените поръчки, след това се прекратиха, най-вероятно поради недоглеждане от експертите в кавички, в Министерството на здравеопазването. Не искам да кажа, че хората са некомпетентни, но при тази ситуация, в която се намираме, трябва някой от тях да понесе отговорност. Бъдете сигурни, че всички ще се изпокрият и никой няма да понесе отговорността за евентуални заболявания по хората и по животните и разбира се и икономически загуби, които биха нанесли комарите върху нас като цяло.

Две трети от терените по поречието са държавна собственост и общините нямат право да ги третират. Това включва влажни зони, острови и брегови ивици. Местните власти нямат законово основание да изразходват общински средства за тези площи. Държавата трябва да поеме своята отговорност за ограничаване на популацията в тези зони.

Оттук нататък ние, кметовете, ще трябва да се синхронизираме дейността и поне с наземна техника да обработваме терените срещу възрастните комари. Но наистина трябва да го направим в синхрон, за да има ефект в общините. Проблемът е друг, че две трети от терените са изключително държавна собственост. Това са влажните зони, бреговите ивици, голяма част от язовирите и островите по поречието на река Дунав, които нямаме никакво законово основание да третираме и да изразходваме финансов ресурс, за да можем да намалим популацията на комара на тези места, за които говорим. Тук държавата трябваше да се свърши работата. Но така или иначе държавата я няма. И ще се принудим наистина всяка седмица по няколко пъти да третираме с наземна техника, поне малко да облегчим хората, които живеят в целия регион по поречието на река Дунав.

Кметовете са поставили краен срок до 10 май за предприемане на реални действия от държавата. Ако до тази дата няма развитие, започват ефективни протестни действия. Димитър Стефанов е категоричен, че жителите на дунавските общини няма да позволят здравето им да бъде пренебрегвано.

Ще блокираме големи пътни артерии, за да покажем, че тук също живеят хора, тук също работят хора и те не са по-глупави, от колкото хората, които живеят в София, на жълтите павета.

Община Видин вече е изпълнила своите ангажименти за общинските имоти. Извършени са две обработки срещу кърлежи. Зам.-кметът на Силистра Нина Стоименова също апелира за спешно намиране на правно основание за държавна помощ.