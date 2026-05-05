„Постигнахте крупен успех на изборите, пожелавам ви на добър час. Няма да е леко за нито една институция, но се надявам на нов начин на работа. Много погледи ще бъдат обърнати към вас, защото трябва да защитите резултата си. Надявам се, че ще се справите, макар да бъде трудно. Държавата ни е в нова политическа ситуация, българите гласуваха за сигурност и стабилно правителство. От вас ще зависи всичко оттук нататък, ще носите отговорност”, каза президентът Илияна Йотова.



Петър Витанов посочи, че „Прогресивна България” ще бъде експедитивна. „Обещаваме да сложим край на политическата криза и да отговорим на предизвикателствата, поради които обществото ни даде власт - рязкото обедняване, галопиращата инфлация, те трябва да се ограничат. Хората търсят справедливост във всичките ѝ форми. Наш акцент ще бъде пакет от закони, който да я възстанови. Положението с публичните финанси е катастрофално. Ще изискаме детайлна информация. Потенциалният бюджетен дефицит е огромен проблем“, заяви Витанов.



По отношение на бюджета Гълъб Донев подчерта, че повишението на бюджетния дефицит се дължи на разходите за персонал, пенсии и социалноосигурителните плащания, а също и на капиталовите. „Има заложени дългосрочни и повторяеми разходи. Преструктуриране на разходната част от бюджета ще бъде основна задача. Ще имаме нов лимит на дълга, за да можем да осигурим плащанията на пенсиите и на заплатите. Усвояването на средства по ПВУ и еврофондовете е с голямо закъснение”, коментира той.

До петък България ще има ново правителство, обяви пред медиите депутатът от „Прогресивна България“ Антон Кутев след консултациите при президента Илияна Йотова. По думите му формацията е напълно готова да поеме управлението и да отговори на очакванията за бързи решения.

Заявката идва на фона на предстоящото връчване на първия мандат и възможността кабинетът да бъде гласуван в рамките на дни. ПБ вече даде сигнал, че ще отиде на „Дондуков“ 2 с готов състав и ясна управленска програма.



„Ние сме наясно, че българите очакват бързи действия и сме готови за тях. Сигурно е, че до края на седмицата ще има правителство“, заяви Кутев.

На "Дондуков" 2 Илияна Йотова ще приеме от 11:30 ч. – представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС, а от 12:30 ч. – представители на групата на "Движение за права и свободи - ДПС".



От 14:00 ч. с държавния глава ще се срещнат от групата на "Демократична България", а от 15:00 ч. – представители на групата на "Продължаваме промяната".

В 16:00 ч. представители на парламентарната група на "Възраждане“ ще разговарят с Илияна Йотова.

След края на консултациите президентът Йотова ще направи изявление пред медиите.